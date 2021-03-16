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Ekonomi Bakan Pekcan duyurdu: 81 ildeki gençlere iş imkanı
Ekonomi

Bakan Pekcan duyurdu: 81 ildeki gençlere iş imkanı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ''Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz''. dedi

Yeniakit Publisher
2021-03-16 12:31:00 -
Bakan Pekcan duyurdu: 81 ildeki gençlere iş imkanı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz. Bakanlıklarımız ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okullarımız, Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden yapılandırıldı.

Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Pekcan, "Dış ticaret meslek liselerimiz 81 ildeki ihracatçılar için gerekli insan kaynağını yetiştirecek, mezun gençlerimiz iş imkanları bulabilecek" dedi.

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