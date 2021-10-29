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Gündem Bakan Pakdemirli'ye hakaret etmişti! Öykü Serter ilk ifadesinde kıvırdı
Gündem

Bakan Pakdemirli'ye hakaret etmişti! Öykü Serter ilk ifadesinde kıvırdı

Geçtiğimiz yaz Akdeniz bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan orman yangınları üzerinden provokasyona soyunan Öykü Serter, ilk ifadesinde geri adım attı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 16:00:00 - 2021-10-29 17:03:24
Bakan Pakdemirli'ye hakaret etmişti! Öykü Serter ilk ifadesinde kıvırdı

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye'nin orman yangınları ile başarılı mücadele sürecini sabote edenlerden Sunucu Öykü Serter, ilk ifadesinde kıvırdı.

Serter, 2 Ağustos'ta twitter hesabından paylaşımda bulunarak, yetkilileri THK uçaklarını çürütmekle suçlamış, uçak eksikliğimiz olduğunu öne sürerek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi çirkin ifadelerle hedef almıştı:

"Alınacak paralara uçak kiralıyor; THK uçaklarını çürütüyor, bir de ağzını yaya yaya yalan söylüyor filonun kralı bizde diye... Şimdi de belediyelerin sorumluluğu dedi çekildi iyi mi? Sen ne demeye koltuk işgal ediyorsun o zaman? İstifa et, git artistliğini evinde yap sümsük!"

Kıvırdı!

Öykü Serter'in paylaşımına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Serter'in ilk ifadesi alındı. Serter, "sümsük" şeklindeki çirkin sözününün üzerini, "Amacım hakaret etmek değildi." diyerek örtmeye çalıştı.

2.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma sonucunda, Öykü Serter'e, "kamu görevlisi olan bakan Pakdemirli'nin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikteki sözlerle sosyal medya üzerinden aleni şekilde hakaret ettiği" gerekçesi ile dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Serter için 2.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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