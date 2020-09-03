Bakan Pakdemirli'den sıcaklık uyarısı: Artmaya devam edecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelindeki hava sıcaklıklarına ilişkin, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Eylül ayında en yüksek sıcaklık oranlarının görüldüğüne dikkat çeken Bakan Pakdemirli, sıcaklıkların perşembe ve cuma günü boyunca da artmaya devam edeceğini belirterek; çocuk, yaşlı ve koronik hastaların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Eylül ayının en yüksek sıcaklık değerleri görülecek

Bugün ve yarın, iç ve güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde geçecek. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Göller Yöresi, İç Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki çok sayıda ilin, eylül ayının en yüksek sıcaklık rekoru değerlerinin aşılması bekleniyor.