Bakan Pakdemirli'den dikkat çeken açıklama: Ağzımızdaki maske çıkarsa fiyatlar...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Başkent Kulisi programında Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı. Gıda fiyatlarındaki artış hakkında açıklamalar yapan Bakan Pajdemirli “Bu ağzımızdaki maskeler ne zaman çıkarsa hemen geriye dönüş yaşayacağız ve fiyatlar normale dönmeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Bu varyantların sayılarının artması, pandemiyle ilgili beklenen sonuçların olmaması nedeniyle tüm fiyatlardaki artışlar bize de yansıdı. Bu ağzımızdaki maskeler ne zaman çıkarsa hemen geriye dönüş yaşayacağız ve fiyatlar normale dönmeye başlayacak.

Bazı ülkelerde kuraklık oldu, bazı ülkelerde pandemi nedeniyle stokçuluk oldu. Dediğim gibi en belirgin sebeplerden bir tanesi pandemi. Fonların emtialara girip, gıda emtiaları üzerinde daha çok alım satım yapması bu sonucu doğurdu. Asıl geriye gidiş bu hasat dönemi değil, önümüzdeki hasat döneminde yaşayacağız.

Biz çiftçilerin fiyatlardan memnun olduğu 2 yıl geçirdik. Bitkisel üretimde kuraklıktan etkilenme olmuştur. İç Anadolu'da yağışlar güzel, Güney Doğu Anadolu da biraz sıkıntımız var ama kar yağdı o sevindirici, ilkbahar yağışlarıyla beraber toparlarsa inşallah biz kayıp vermeden hasat sezonunu kapatırız. Kar toprağın üzerinde kalır ve yavaş yavaş işler. O nedenle kar yağışı bizi sevindiriyor."

Fiyat artışlarının sebepleri

"Perakande zincirlere dedik ki gıda üreticilerinizle konuşun, stok miktarlarını yükseltin. O zamana daha pandemi yoktu fakat gelecek dedik. Türk insanı çok pratik ve pragmatik. Büyük bir zincir mağazamıza günde 200 kamyon geliyor. İlk pandemi patladığı dönemde günde 800 kamyon geldi. Bunu Avrupa insanı yapamaz. Onların bir formatı var ve bunun dışına çıkamaz. Biz kriz döneminde çok pratiğiz. Bizim ülkemizde böyle bir şey olmayacak. Çin ve Hindistan'ın ileriye dönük risk algıları farklı olduğu için fazla alım yaptılar. Çin, Rusya ve Ukrayna pazarına girdi. Birçok yerde fiyatlarda kaldıraç etkisi yarattı. Ülkelerin bazı ihracat tedbirleri alması da fiyatları yükseltti. Böyle büyük bir krizde aslında birlikte hareket etmenin büyük bir önemi vardır. Fakat ülkeler malesef hep kendi tedbirlerini almaya gitti. Herkes birbirinden gıdaları alıp durmaya başladı. Bunlar yine pandeminin bitişiyle çözülecek. Burada sürü psikolojisi çok önemli.

Türkiye istisnai durumlar hariç hububatta kendi kendine yeterli. Un ihracatında bir numarayız. Sulama alanları artıkça üretim artabilir. Bunun haricinde Türkiye bölgesinin ve etrafındaki ülkelerden de yararlanabilir."