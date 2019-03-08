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Bakan Pakdemirli’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

08 Mart 2019 Cuma 10:09
Bakan Pakdemirli’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, resmi Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’yle ilgili bir video paylaştı. Bakan Pakdemirli, kadınların birçok alanda aktif olarak yer aldığı ve Türkiye’nin geleceğinde önemli rol oynadıkları mesajının verildiği video klibi, ’’Kadın elinin değdiği yerde bereket vardır’’ notuyla paylaşarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:09
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