Bakan Pakdemirli'den 2 sevindiren haber daha!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Andırın ve Kadirli ilçesindeki orman yangınlarının da kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kahramanmaraş #Andırın ve Osmaniye Kadirli ilçelerimizde çıkan orman yangınlarını da ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde kontrol altına aldık. Gayretlerinden dolayı tüm kahramanlarımızı kutluyorum."