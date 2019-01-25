0553 313 94 23

Bakan Pakdemirli: Tarımsal hasılada, Avrupa'da 1'inci, Dünyada 7'inciyiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Tarımsal hasılada, Avrupa'da 1'inci, Dünyada 7'inciyiz. Tarımsal toprak varlığı olarak yine Dünyada 17. sıradayız. Bu durum, elimizdeki toprak kaynağını, iyi kullandığımızı göstermesi açısından da önemli aslında. Küçükbaş hayvan ve Süt sığırı varlığında Avrupa Birliği'nde 1. sıradayız. Büyükbaş hayvan varlığında da Avrupa Birliği'nde, Fransa'dan sonra 2. sıradayız" dedi.

25 Ocak 2019 Cuma 23:10
Bakan Pakdemirli: Tarımsal hasılada, Avrupa'da 1'inci, Dünyada 7'inciyiz

Devlet Su İşleri(DSİ) Genel Müdürlüğünce, Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri düzenlendi. Maltepe'de bir otelde düzenlenen seminere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın ve çok sayıda Devlet Su İşleri çalışanı katıldı.

"Tarımsal hasılada, Avrupa'da 1'inci, Dünya'da 7'nciyiz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı konuşmada, “Ülkemiz yönetim sisteminde olduğu gibi, tarımda da yeni bir döneme umutla girdik. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını birleştirerek, Tarım ve Orman Bakanlığı olduk. Bu birleşmeyi fırsata çevirmeliyiz. Tarımsal hasılada, Avrupa'da 1'inci, Dünyada 7'inciyiz. Tarımsal toprak varlığı olarak yine Dünyada 17. Sıradayız. Bu durum, elimizdeki toprak kaynağını, iyi kullandığımızı göstermesi açısından da önemli aslında. Küçükbaş hayvan ve Süt sığırı varlığında Avrupa Birliği'nde 1. Sıradayız. Büyükbaş hayvan varlığında da Avrupa Birliği'nde, Fransa'dan sonra 2. Sıradayız." dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ)'nin ülkedeki en büyük yatırımcı kurumlardan birisi olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, 780 bin kilometrekare ülke topraklarının, her köşesine yatırımların götürüldüğünü, 65 yıldır sulama, enerji, içme suyu temini ve taşkın koruma sektörlerinde, hizmetlerin sürdüğünü belirtti.

"Sulamanın başarının anahtarı olduğunu çok iyi biliyoruz"

Bekir Pakdemirli, “Sulamanın başarının anahtarı olduğunu çok iyi biliyoruz. Su, bizler için adeta bir katalizör vazifesine sahip. 16 yıllık süreçte baraj sayımızı 276'dan 563'e, HES sayımızı 105'ten 547'e, İçme Suyu tesis sayımızı ise 31'den 236'a çıkardık. Şu an için 6,5 Milyon Hektar sulanan alanımız mevcut. İnşallah, 2 Milyon Hektarlık alanımızı da sulamaya açmayı hedefliyoruz. Bunun sonucunda, tarımda ekstra yıllık 15 Milyar TL gelir artışı sağlamış olacağız." diye konuştu.

"HES inşa etmek ülkemiz için bir zarurettir"

Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:

Hidroelektrik santralleri(HES) inşa etmek ülkemiz için bir zarurettir. Cari açığın en büyük sebebi enerji ithalatıdır. Bu noktada HES'ler cari açığı azaltacak, en önemli yenilenebilir, yerli kaynaklardır. HES'lerle alakalı bölge halkının, zaman zaman doğru şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Şayet bölge halkına doğru olanı biz anlatmazsak, başkaları yanlış şeylerle onları yanıltabilir. Bütün su yapılarının yegâne sorumlusu DSİ Genel Müdürlüğü'dür. Özel sektör tarafından bölgelerde yürütülen bu çalışmalar, inşaat safhasında sık sık denetlenmelidir. HES projelerinde oluşacak tahribatların giderilmesi için, yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında, projesinde belirtilen fidanlar imkânlar dâhilinde, Orman Genel Müdürlüğü tarafından bedelsiz olarak tahsis edilecektir.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 23:10
  1. Devlet Su İşleri
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  3. Mevlüt Aydın
  4. Maltepe
  5. Devlet Su İşleri Genel Müdürü
  6. HES

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Fas'ta
    1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Fas'ta
    2. Mısır'da binlerce adi mahkuma af
    3. Türkiye "isim anlaşması"nı..
    4. Brezilya'da maden atık barajı çöktü
    5. Durak harici duran otobüs kazaya neden..
    6. Fransa'da mahkemeden biber gazı..
    7. BM'den Suudi Arabistan ve Hindistan'a..
    8. "Venezuela'nın egemenliğine kasteden..
    9. Maçın ardından
    10. Tüfekle oynayan çocuğun sonu kötü oldu
    11. İzmir'de deprem! Birçok ilçede..
    12. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Fas'ta
    13. Akıncı ile görüşen Çavuşoğlu açıkladı:..
    14. İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
    15. Mustafa Kemal istismarını böyle..
    16. Trump'tan beyin yakan açıklama!..
    17. Maduro'dan ABD'ye bir tepki daha!..
    18. ABD'nin Afganistan saldırılarındaki..
    19. Tüfekle oynayan çocuk ağzından yaralandı
    20. Çipras: Bugün tarihi bir gün
    Sert uyarı: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim
    Sert uyarı: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    "Benzerini Türkiye'de oynayacaklar"
    "Benzerini Türkiye'de oynayacaklar"