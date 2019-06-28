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Bakan Pakdemirli Muğla'da lavanta hasadı yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "2019 yılı itibari ile ülkemizde lavanta üretim alanları 10 bin dekarı geçmiş durumdadır. Bu alanlardan bin 500 ton lavanta çiçeği, bunlardan da 20-30 ton civarı lavanta yağı elde edilmektedir"

28 Haziran 2019 Cuma 10:44
Bakan Pakdemirli Muğla'da lavanta hasadı yaptı

MUĞLA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’da lavanta hasadı yaptı.

Pakdemirli, tarımda yeni teknolojileri ve Ar-Ge çalışmalarını kullanarak katma değeri yüksek ürünler üretmek ve bunları dünya çapında pazarlamak amacı ile kurulan bir işletmede incelemelerde bulundu.

Lavanta ve trüf mantarının birlikte yetiştirildiği işletmede lavanta hasadı yapan Bakan Pakdemirli, kullanılan teknoloji, üretilen ürünlerin pazarlanması ve ekonomik katkıları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Lavantanın ülkemizde ticareti yapılan 131 tıbbi aromatik bitkiden biri olduğunu belirten Pakdemirli, "Lavanta dünya çapında ticareti yapılan ilk 15 uçucu yağ üretilen bitki arasında yer almaktadır. 2019 yılı itibari ile ülkemizde lavanta üretim alanları 10 bin dekarı geçmiş durumdadır. Bu alanlardan bin 500 ton lavanta çiçeği, bunlardan da 20-30 ton civarı lavanta yağı elde edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

- Katma değeri yüksek ürüne destek

Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili dünyadaki ticaret hacminin 200 milyar doların üzerinde olduğunu vurgulayan Pakdemirli, lavantanın günümüzde dünyada en çok aranan aromatik bitkilerden olduğunu belirtti.

Suyu az kullanan ve kıraç topraklarda yetişen lavantanın topraklarımızın kullanımı açısından önemli olduğuna işaret eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Lavantanın hem çiçekleri hem de yağı oldukça fazla katma değer sunuyor. Gün geçtikçe bu bitkiye ilgi artıyor. Dünyadaki ticaret hacminden hak ettiğimiz payı almamıza katkı verecek, lavanta gibi katma değeri yüksek ürünleri yetiştiren üreticilerimize her zaman destek olacağız.”

Bakan Pakdemirli, kentte yaptığı gezide farklı cinslerde lavanta fidanlarının bulunduğu ileri teknolojiye sahip serada da incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:44
  1. Bakan Bekir Pakdemirli
  2. lavanta hasadı
  3. Muğla

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