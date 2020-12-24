Bakan Pakdemirli: "Ilısu Barajı tam kapasiteyle elektrik üretimine başladı"

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük 4'üncü hidroelektrik santrali (HES) olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın tam kapasiteyle elektrik üretimine başladığını belirterek, "Barajla ülke ekonomisine yıllık 2,8 milyar liralık katkı sağlanacak." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, sınıfında dünyanın en büyük gövdesine sahip Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'te ilk türbinin 19 Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirak ettiği törenle devreye alındığını anımsattı.

İlk etapta 200 megavat kurulu gücündeki türbinin üretime başladığını belirten Pakdemirli, "Ülkemizin en büyük 4'üncü HES'i olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı tam kapasiteyle elektrik üretimine başladı. Barajla ülke ekonomisine yıllık 2,8 milyar liralık katkı sağlanacak." bilgisini verdi.

Pakdemirli, 23 Aralık itibarıyla barajda 6 ünitenin tamamının devreye alınarak tesisin tam kapasiteyle enerji üretimine başladığına dikkati çekerek, barajdan 2 milyar kilovatsaat enerji üretilerek ülke ekonomisine 7 ayda yaklaşık 1 milyar 400 milyon lira katkı sağlandığını bildirdi.

Toplam kurulu gücü 1200 megavat olan 6 santralle yılda ortalama 4 bin 120 gigavatsaat (GWh) enerji üretimi gerçekleştirileceğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Proje, üreteceği yeşil enerjiyle daha temiz ve yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlayacak. Bu büyük enerji üretiminin yanı sıra Ilısu Barajı'nda regüle edilen ve daha sonra inşa edilmesi hedeflenen Cizre Barajı'na bırakılan sularla Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi ovalarında toplam 765 bin dekar alanın modern tekniklerle sulanması ve yılda 1 milyar 168 milyon kilovatsaat enerji üretilmesi mümkün olabilecek. Cizre Barajı tamamlandığında yıllık 1 milyar lira ilave gelir artışı sağlanacak."

Pakdemirli, temelden yüksekliği 135 metre, maksimum göl hacmi 10,625 milyar metreküp olan Ilısu Barajı'nın, 24 milyon metreküp gövde hacmiyle Atatürk Barajı'ndan sonra ülkenin ikinci büyük barajı olduğunu belirterek, barajın, "önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj" tipinde dolgu hacmi bakımından dünyada ilk sırada yer aldığını bildirdi.