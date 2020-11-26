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Ekonomi Bakan Pakdemirli: En kötü senaryoya göre hazırlandık
Ekonomi

Bakan Pakdemirli: En kötü senaryoya göre hazırlandık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ürün sıkıntısı olmaması için her türlü önlemi aldık. En kötü senaryoya göre hazırlığımızı yaptık" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 12:48:00 -
Bakan Pakdemirli: En kötü senaryoya göre hazırlandık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı NTV canlı yayınında alınan tedbirlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Ürün sıkıntısı olmaması için her türlü önlemi aldık" diyen Bakan Pakdemirli, "En kötü senaryoya göre hazırlığımızı yaptık." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, "Gıda ile ilgili bir problem yaşamayız." diye konuştu.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 7 binin üzerinde görevlinin sahada aralıksız denetim yaptığını da söyledi.

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