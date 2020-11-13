Bakan Pakdemirli, depremden etkilenen Karaburun'da incelemelerde bulundu
İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı kırsal Kösedere Mahallesi'nde, 30 Ekim'deki depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.
İlçedeki ağır hasarlı yapılara ilişkin bilgi alan Pakdemirli, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Muhtarlarla da görüşen Pakdemirli, sorunların çözümü için bürokratlarına talimat verdi.
Depremde Kösedere Mahallesi'ndeki bir binanın yıkıldığı, ilçe genelinde de ağır hasarlı 44, orta hasarlı 3 yapı bulunduğu bildirildi.
Pakdemirli'ye ziyaretinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve bakanlık bürokratları eşlik etti.