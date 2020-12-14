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Aktüel Bakan Pakdemirli: "Bizim dönemimizde borç arttı ama biz çiftçiyi tefeciden kurtardık"
Aktüel

Bakan Pakdemirli: "Bizim dönemimizde borç arttı ama biz çiftçiyi tefeciden kurtardık"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 21:32:17 -
Bakan Pakdemirli: "Bizim dönemimizde borç arttı ama biz çiftçiyi tefeciden kurtardık"
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