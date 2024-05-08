  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

7620 metreden paraşütsüz atladı, tarihe geçti! Bakın nereye düştü

İspanyol gazeteci Arda Güler'i başka türlü anlatamadı: Bu çocuk çatlak, bu çocuk tam bir serseri! Real Madrid-Bayern Münih maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Sıradaki isim bakın kim! Sanat camiasında bir uyuşturucu rezaleti daha

Seçim vaadi sananlar iyi okusun! Uzman isim petrol bölgelerini açıkladı

Meyvelerini vermeye başladı! Solcuların karşı çıktığı HES ile kazandık

ABD medyasından bomba İsrail iddiası! Sevkiyat durduruldu!

Murat Ülker TOGG deneyimini anlattı: Kesin bilgi yayalım

İngiltere’de büyük kaos gündeme bomba gibi düştü! Ülke genelinde havalimanı sistemleri çöktü!

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin bayrağı yasaklandı! İsveç’li sanatçı Eric Saade sahneye Filistin kefiyesiyle çıktı! Yer yerinden oynadı

Türk savaş gemisi komşunun uykularını kaçırdı! 8 denizaltı, 100 gemi, 39 uçak, 16 helikopter, 28 İHA! Savaşa gider gibi tatbikat!
Gündem Bakan Özhaseki: Ülke genelinde 1240 yerde şantiyemiz var
Gündem

Bakan Özhaseki: Ülke genelinde 1240 yerde şantiyemiz var

Yeniakit Publisher
2024-05-08 20:09:00 -
Bakan Özhaseki: Ülke genelinde 1240 yerde şantiyemiz var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesine yönelik, 'Şu anda ülke genelinde 1240 yerde şantiyemiz var, 110 bin kişilik bir çalışan ordusuyla bu işleri sürdürmeye gayret ediyoruz.' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılan İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Özhaseki, buradaki konuşmasında, toplantıda Hatay'da neler yapılması gerektiğine dair fikirlerin ele alınacağını söyledi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinden 14 milyon insanın dolaylı veya doğrudan etkilendiğini belirten Özhaseki, devlet ve millet olarak o yaraları sarma adına çok işler yapıldığını dile getirdi.

Şu ana kadar AFAD'ın deprem bölgelerinden kendilerine bildirdiği hak sahipliği sayısının 400 bin civarında konut, 40 bin civarında da iş yeri olduğunu belirten Özhaseki, "Fakat mahkemelik durumlar var, ara ara sayılar değişiyor veya süreler uzatılıp yeni müracaatlar alınıyor derken bu sayının 500 bine doğru yaklaşacağını kabul ediyoruz. Biz Bakanlık olarak '500 bin civarında konut ve iş yeri yapalım' diye planlamalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda ülke genelinde 1240 yerde şantiyemiz var, 110 bin kişilik bir çalışan ordusuyla bu işleri sürdürmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Şu ana kadar 76 bin kadar konutu teslim ettiklerini ifade eden Özhaseki, gelecek yılın ortası veya güz döneminde tüm konut ve iş yerlerini hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını dile getirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Özhaseki, yurt dışından elde edilen kredi kapsamında deprem bölgelerinde altyapı yapmak için proje geliştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bununla da özellikle 11 deprem bölgemizdeki belediye başkanlarımızla, bundan 3 ay kadar önce, bazıları devam ediyor, bazıları eski belediye başkanlarımız, 'ihtiyaçları nedir?' diye sorup tespit ettiğimizde, karşımıza çıkan bu bölgelerin tamamının altyapısını yapmak üzere de bir proje geliştirdik. Hatay'ımız için 1107 kilometre su borusu, 800-900 kilometre kadar kanalizasyon hattı, 5 tane arıtma tesisi benim hatırladığım, 19 depo vardı galiba, bunlar hasar görmüştü, bunların yapımını da programa aldık. En yüksek bedel, altyapı için ayırdığımız bedel Hatay'ımız için 14,2 milyar lira, Malatya için 6 milyardı hatırladığım, Kahramanmaraş için 10 milyar civarındaydı. Yani oralardan gelen talep neyse, eksik neyse altyapıda tamamını projelendirip parasal olarak da öyle bir rakama ulaştık. Bugünlerde İller Bankası zaten ilan ediyor, açık ihaleler yapılıyor, yeterli olan firmalar gelip onlar da bir taraftan altyapı yapmak için de işe başlayacaklar, böyle bir çalışma."

Daha sonra Vali Mustafa Masatlı, kentte sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Basına kapalı devam eden toplantıya, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurumu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve depremzede vatandaşlar katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Şimşek'in hamleleri meyvesini verdi! Yıllar sonra düşüşe geçti!
Ekonomi

Mehmet Şimşek'in hamleleri meyvesini verdi! Yıllar sonra düşüşe geçti!

Türkiye'de ekonomi yönetiminin peş peşe attığı adımlar meyvesini vermeye başladı. 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2021'den bu yana il..
CHP yandaşı Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç’tan İmamoğlu’na ‘Şerefsiz yalancı’ Baldızını işe aldın mı? Almadın mı?
Gündem

CHP yandaşı Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç’tan İmamoğlu’na ‘Şerefsiz yalancı’ Baldızını işe aldın mı? Almadın mı?

Ekrem İmamoğlu’nun baldızı Şehriman Gümüş'ü Beylikdüzü Belediyesi'nde işe aldığı ortaya çıkınca CHP yandaşı Jahreyn İmamoğlu’na verdi verişt..
Türkiye dün gece ilk ateşi yaktı! Tam 300 milyon metreküplük doğalgaz rezervi
Ekonomi

Türkiye dün gece ilk ateşi yaktı! Tam 300 milyon metreküplük doğalgaz rezervi

Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğalgaz keşfi yapan Türkiye, şimdide Silivri'de 300 milyon metreküplük dev doğalgaz rezervinde ilk ateşi yakt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23