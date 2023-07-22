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Gündem Bakan Özhaseki kritik projede sayıyı açıkladı
Gündem

Bakan Özhaseki kritik projede sayıyı açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-07-22 22:42:00 -
Bakan Özhaseki kritik projede sayıyı açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem riski nedeniyle yapılan Yerinde Dönüşüm Projesi'ndeki son başvuru sayısını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde, deprem bölgesindeki 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak için 17 Temmuz'da başlattığımız "Yerinde Dönüşüm" projemiz, depremzede kardeşlerimizden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

“Yerinde Dönüşüm” projemizin 5. gününde başvuru sayısı 80 bine ulaştı. Beş gün içerisinde böylesi bir başvuru sayısına ulaşması; projemizin vatandaşlarımız tarafından büyük bir teveccüh gördüğünün, ne kadar doğru bir adım attığımızın ve ne kadar doğru bir proje olduğunun en somut göstergesidir. İnşallah “Yerinde Dönüşüm” ile, dört kırmızı çizgimizden asla taviz vermeden, her bir aşamasını Bakanlığımızın denetleyeceği bir süreç yürüterek şehirlerimizi ihya edeceğiz. Vatandaşlarımızla el ele vererek 11 şehrimizde hayatı canlandıracak ve güvenli, hızlı bir inşa sürecini gerçekleştireceğiz." dedi.

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