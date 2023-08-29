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Gündem Bakan Özhaseki: 9 şiddetinde deprem bile olsa atlatacağız!
Gündem

Bakan Özhaseki: 9 şiddetinde deprem bile olsa atlatacağız!

Yeniakit Publisher
2023-08-29 19:10:00 -
Bakan Özhaseki: 9 şiddetinde deprem bile olsa atlatacağız!

Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 1999 depreminin merkez üssü Gölcük’te yıkılan hasarlı binaların yerine inşa edilen Merkez Riskli Alan 1’inci Etap Emlak Konut Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Depreme dayanıklı binalar inşa edilmesi gerekliliğine vurgu yapan Bakan Özhaseki, "Cennet gibi bir vatana sahibiz ancak bir dezavantajımız var. O da yerin altı çok hareketli. Bu hareketliliği bilerek hareket etmeliyiz. Türkiye bir deprem ülkesidir." dedi.

'Konutlarımızı buna uygun yapmalıyız'

Geçmiş depremlere değinen Özhaseki, "Toprağa verdiğimiz canlarımızın sayısı 130 bin maddi hasar söylemeye bile dilimiz varmıyor. Böyle bir toprak parçasını yaşarken bizlerin mutlaka ve mutlaka bu gerçekliği bilerek hareket etmesi, konutlarımızı, iş yerlerimizi buna uygun şekilde yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki bundan sonra inşa edilecek binaların 9 şiddetinde depreme bile dayanıklı olacağını belirterek, şöyle konuştu:
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Japonya'da Türkiye bir cami inşa ettirmiş. Bir vesileyle oraya gittiğimizde orada Bursa'dan giden hafız efendi bize şunu anlattı. "Japonya'ya geldim, galiba ilk haftaydı. Aşırı bir deprem oldu. Ben eşim, kızım pijamalarla biz sokağa kendimizi attık. Bir açıklık alan bulduk. Oraya kadar koştuk, beklemeye başladık fakat aradan on, on beş dakika geçti, ne gelen var, ne giden. Sonra utandık o halimizden. Eve geri döndük. Ertesi gün camiye geldiğinde Kırım Türkleri var orada. Onları anlattım. Onlar bana güldüler niye gülüyorsunuz dedim. 'Sen ne diye kendini dışarı attın ki' dediler. Biz de böyle dedim, siz ne yaptınız peki diye sordum, 'deprem biraz fazla salladıysa, sağa döndük, sola döndük' dediler."

Japonya'da deprem olduğunda eğer insanlar sağa ve sola dönerek, uykularına devam ediyorsa, burada da deprem olduğunda bizler kendimizi dışarıya atıp, can havliyle, ne yapacağımızı bilmiyorsak bu işte bir gariplik var. Allah'a şükür bizler çalışkan bir milletiz. Hem de gayretli bir milletiz. Okullarımız var, tahsilli insanlarımız var, bilim adamlarımız var. Onların yol göstericiliğinde konutlarımızı sağlıklı bir şekilde artık yapmamız lazım. Böyle olmazsa her seferinde dizimize vururuz, ağlamaya devam ederiz. Bundan sonra inşallah bizler öyle konutlar inşa edeceğiz ki deprem 9 dereceye kadar olsa bile hiçbirimiz yerimizden kımıldamadan hayatımızı sürdüreceğiz.

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