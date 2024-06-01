Bakan Nuri Ersoy açıkladı! Türk turizmine gastronomi dopingi

GastroShow 2024 Zirvesi'ne katılan Bakan Ersoy, son yıllarda turizm trendlerinde yaşanan büyük değişimleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Dünyadaki yeni turizm perspektifini en iyi analiz eden ve bu yeni anlayışa uygun bir altyapı geliştirmeye çalışan ülkelerden biri de Türkiye'dir" dedi.

Bakan Ersoy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geliştirilen yeni turizm vizyonuna ilişkin, "Turizmi bir bütün olarak değerlendiriyor, sahip olduğumuz potansiyeli en doğru ve etkili şekilde kullanmak adına gereken adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.