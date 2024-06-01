Bakan Nuri Ersoy açıkladı! Türk turizmine gastronomi dopingi
Avrupa'nın en büyük gastronomi turizm etkinliği olan GastroShow'a katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında gastronomi ile turizm arasında son yıllarda giderek güçlenen bağa dikkat çekerek, "Gastronomi dünyasının temsilcileri, turizm pazarının gerçek aktarımları arasında yer almakta, turizmin gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadır" dedi.
GastroShow 2024 Zirvesi'ne katılan Bakan Ersoy, son yıllarda turizm trendlerinde yaşanan büyük değişimleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Dünyadaki yeni turizm perspektifini en iyi analiz eden ve bu yeni anlayışa uygun bir altyapı geliştirmeye çalışan ülkelerden biri de Türkiye'dir" dedi.
Bakan Ersoy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geliştirilen yeni turizm vizyonuna ilişkin, "Turizmi bir bütün olarak değerlendiriyor, sahip olduğumuz potansiyeli en doğru ve etkili şekilde kullanmak adına gereken adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.