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Ekonomi Bakan Nebati'den ödeme müjdesi az önce geldi! 6 bin liraya kadar çıkacak
Ekonomi

Bakan Nebati'den ödeme müjdesi az önce geldi! 6 bin liraya kadar çıkacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kıyı balıkçılarına ödeme yapılacağını açıklayarak, "Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 12:13:00 -
Bakan Nebati'den ödeme müjdesi az önce geldi! 6 bin liraya kadar çıkacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kıyı balıkçılarına ödeme yapılacağını açıklayarak, "Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz." dedi.

Nebati, "Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz. 0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 lira, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 lira, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 lira 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin lira ödeme gerçekleştirileceğiz." diye konuştu.

 

 

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