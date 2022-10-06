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Ekonomi Bakan Nebati'den kritik ekonomi görüşmesi
Ekonomi

Bakan Nebati'den kritik ekonomi görüşmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AB Komisyonu Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği Komiseri Mairead McGuinness ile görüştü. Bakan Nebati, toplantıda AB ile ekonomik konuların ele alındığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 21:55:00 -
Bakan Nebati'den kritik ekonomi görüşmesi

Avrupa Komisyonu'nun Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği'nden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness Türkiye'ye geldi. McGuinness'ın daha önceki Türkiye ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşeceğini bildirmişti. McGuinness ilk ziyaretini, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yaptı. Ziyaret sonrasında Bakan Nebati şu açıklamalarda bulundu:

"Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği'nden sorumlu AB Komiseri Sn. McGuinness'i ağırladık. AB ile ekonomik ilişkilerimizi ele alarak, küresel sınamalar karşısında iş birliğimizi nasıl güçlendireceğimiz noktasında verimli bir görüşme gerçekleştirdik."

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