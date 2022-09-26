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Ekonomi Bakan Nebati’den çiftçilere ilişkin dikkat çeken paylaşım
Ekonomi

Bakan Nebati’den çiftçilere ilişkin dikkat çeken paylaşım

2’nci Çiftçi Zirvesi ile çiftçilerle buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 14:05:00 -
Bakan Nebati’den çiftçilere ilişkin dikkat çeken paylaşım

YENİ AKİT  ANKARA

2’nci Çiftçi Zirvesi ile çiftçilerle buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Nebati yaptığı paylaşım ile çiftçilerin desteklenmesi konusuna vurgu yaptı.

Nebati paylaşımında, “Ülkemizde tarımı geliştirmek ve çiftçilerimize daha iyi koşullar sunabilmek için projeler geliştiren; bunu kendisine dert edinen değerli katılımcılarla birlikte bugün, 2. Çiftçi Zirvesi çatısı altında bir araya geldik. Tarım sektörünün stratejik önemi çerçevesinde yeterli ve güvenilir gıda arzının temin edilmesi, verimliliğin artırılması ve insanımızın refah artışının sağlanması amacıyla çiftçilerimizi kapsayıcı uygulamalarımızla kesintisiz şekilde desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

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