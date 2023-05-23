Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletvekili olarak seçildiği Mersin'in Erdemli ilçesinde Mersinli işadamı Hüseyin Çalışkan'ın otelinde düzenlenen "İş İnsanları ile Hasbihal Toplantısı"nda, işadamları ile bir araya geldi.

"PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRDİK"

Eser ve hizmet siyasetiyle, İHA, SİHA, yerli otomobil Togg, TCG Anadolu Gemisi, Yeni Altay Tankı ve gözetleme uydusu İMECE gibi projeleri hayata geçirdiklerini belirten Bakan Nebati, "Tüm bu yatırımları, hizmetleri ve destekleri gerçekleştirirken bütçe disiplininden de asla taviz vermedik. Faiz ödemelerinin bütçe içindeki payını azaltırken vatandaşlarımıza da hizmeti sürekli kıldık" dedi.

"TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM"

Asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarındaki artışları ile ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücrete bu yılın temmuz ayında da tekrar bir ara zam daha yapacağız" ifadelerini kullandı.

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"28 MAYIS'TA CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN KAZANACAK"

Nebati, "28 Mayıs'ta bir kez daha, her seçimde şekilden şekle girenlerin, hesaptan kitaptan anlamayan hesap uzmanlarının değil, Türkiye sevdalısı mert bir yiğidin yanında duracağız. 28 Mayıs'ta milletimizin teveccühü ve Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan, açık farkla kazanacak" diye konuştu.