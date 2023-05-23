  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması
Ekonomi

Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-05-23 19:31:00 -
Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletvekili olarak seçildiği Mersin'de düzenlenen "İş İnsanları ile Hasbihal Toplantısı"nda, işadamları ile bir araya gelirken, dikkat çeken asgari ücret zammı açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletvekili olarak seçildiği Mersin'in Erdemli ilçesinde Mersinli işadamı Hüseyin Çalışkan'ın otelinde düzenlenen "İş İnsanları ile Hasbihal Toplantısı"nda, işadamları ile bir araya geldi.

"PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRDİK"

Eser ve hizmet siyasetiyle, İHA, SİHA, yerli otomobil Togg, TCG Anadolu Gemisi, Yeni Altay Tankı ve gözetleme uydusu İMECE gibi projeleri hayata geçirdiklerini belirten Bakan Nebati, "Tüm bu yatırımları, hizmetleri ve destekleri gerçekleştirirken bütçe disiplininden de asla taviz vermedik. Faiz ödemelerinin bütçe içindeki payını azaltırken vatandaşlarımıza da hizmeti sürekli kıldık" dedi.

"TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM"

Asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarındaki artışları ile ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücrete bu yılın temmuz ayında da tekrar bir ara zam daha yapacağız" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"28 MAYIS'TA CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN KAZANACAK"

Nebati, "28 Mayıs'ta bir kez daha, her seçimde şekilden şekle girenlerin, hesaptan kitaptan anlamayan hesap uzmanlarının değil, Türkiye sevdalısı mert bir yiğidin yanında duracağız. 28 Mayıs'ta milletimizin teveccühü ve Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan, açık farkla kazanacak" diye konuştu.

Bakan Soylu müthiş haberi duyurdu! Duran Kalkan'ın...
Bakan Soylu müthiş haberi duyurdu! Duran Kalkan'ın...

Gündem

Bakan Soylu müthiş haberi duyurdu! Duran Kalkan'ın...

Özdağ'ın sözleri yeniden gündemde! 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar'
Özdağ'ın sözleri yeniden gündemde! 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar'

Gündem

Özdağ'ın sözleri yeniden gündemde! 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar'

Oy için takla üstüne takla! Kaftancıoğlu bile 180 derece döndü
Oy için takla üstüne takla! Kaftancıoğlu bile 180 derece döndü

Gündem

Oy için takla üstüne takla! Kaftancıoğlu bile 180 derece döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23