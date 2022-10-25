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Ekonomi Bakan Nebati: Yatırımcılar Türkiye'ye ilgi gösterdi
Ekonomi

Bakan Nebati: Yatırımcılar Türkiye'ye ilgi gösterdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı nedeniyle Riyad'da yaptığı görüşmede Türkiye'ye yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 19:36:00 -
Bakan Nebati: Yatırımcılar Türkiye'ye ilgi gösterdi

Yapılan görüşmeleri sosyal medya hesabından duyuran Bakan Nebati, “6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı vesilesiyle geldiğimiz Riyad'daki ikili temaslarımız kapsamında mevkidaşım Suudi Arabistan Maliye Bakanı Sayın Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan ile bir araya geldik. Bölgemizin istikrarı açısından önemli olan ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere G-20 gündemi ile ekonomik ve finansal iş birliğimizi güçlendirecek adımları ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Riyad'daki ikili temaslarımızı Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Sayın Dr. Majid bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya gelerek sürdürdük. Görüşmemizde, karşılıklı değerlendirmelerde bulunarak son dönemde ivmelenen ticaretimizi daha dengeli ve sürdürülebilir kılabilmek için atılacak adımları kapsamlı bir şekilde istişare ettik. Riyad’da, Public Investment Fund Yöneticisi Sayın Khalid Al Smadi ve MADR CFO’su Sayın Samir Derbas ile bir araya geldik. Akabinde, S&P Global Başkan Yardımcısı Sayın Daniel Yergin, S&P Global Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Satış Direktörü Sayın Geoffrey Warr ve Singapur’un Riyad Büyükelçisi Sayın Chowming Wong ile temaslarımızı sürdürdük. Son olarak, Saudi Global Ports Co. CEO’su Sayın Edward Tah, PSA Group CEO’su Sayın Tan Chong Meng, SAPTCO CEO’su Sayın Khalid Alhogail ve Al Muhaidib Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sulaiman Al Muhaidib ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz tüm görüşmelerde, Türkiye ekonomisinin son dönemde kaydettiği olumlu gelişmeler ile Türkiye Ekonomi Modeli hakkında görüş alışverişinde bulunarak ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini aktardık” ifadelerini kullandı.

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