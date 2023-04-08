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Gündem Bakan Nebati, Togg ile trafiğe çıktı
Gündem

Bakan Nebati, Togg ile trafiğe çıktı

Yeniakit Publisher
2023-04-08 13:50:00 -

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yerli ve milli otomobil Togg ile trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yerli ve milli otomobil Togg’u teslim alarak, trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimizin ortak gururu, yerli ve milli Togg otomobilimizi bugün teslim alarak büyük bir heyecan ve keyifle trafikteki ilk sürüşümü gerçekleştirdim. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı milletimizle yan yana inşa ederken her alanda insanımızın tüm hayallerini birer birer gerçekleştirmeye aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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