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Ekonomi Bakan Nebati, Prens Selman ile görüştü
Ekonomi

Bakan Nebati, Prens Selman ile görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İki ülke arasındaki yeni bir dönemin başlaması amacıyla ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 16:55:00 -
Bakan Nebati, Prens Selman ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Nebati, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki yeni bir dönemin başlaması amacıyla ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

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