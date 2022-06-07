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Ekonomi Bakan Nebati iyi haberi verdi
Ekonomi

Bakan Nebati iyi haberi verdi

Hazine Bakanı Nurettin Nebati, Hazine nakit dengesi hakkında iyi bir haber verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 19:30:00 -
Bakan Nebati iyi haberi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir. Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.Bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir. Mali disiplinden taviz vermeden kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

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