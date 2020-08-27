Bakan Mustafa Varank'tan flaş "Akıncı TİHA" açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ile görüştü. Türkiye ve Ukrayna'nın yakın bağlara sahip olduğunu belirten Bakan Varank, bu bağların 2011'de ilan edilen stratejik ortaklıkla daha da sağlamlaştığını dile getirdi.

Ziyaretin sanayi sektörlerinde yeni iş birliklerinin kurulması açısından önemli bir başlangıç olacağını aktaran Varank, Ukrayna ve Türkiye'nin kabiliyetleri açısından birbirini tamamladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından bu gibi konuların yakından takip edildiğini belirten Varank, "Tüm dünyanın gıptayla izlediği silahlı insansız hava araçlarımızı (SİHA) şu anda Ukrayna'ya tedarik ediyoruz. Yeni dönemde büyük gelişmelere kapı açacak, önemli savunma konseptlerini değiştirecek Akıncı Taarruzi İHA'da Ukrayna'dan tedarik ettiğimiz bir motoru kullanıyoruz ve bunun yerlileştirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Aynı zamanda Zelenskiy'nin Ukrayna'da havacılığa dönük yatırım konusunda ne kadar istekli olduğunu takip ediyoruz. Bunun gibi alanlarda somut işlere odaklanarak bu süreçleri neticelendirmek istiyoruz." diye konuştu.