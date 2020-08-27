  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Bakan Mustafa Varank'tan flaş "Akıncı TİHA" açıklaması
Teknoloji

Bakan Mustafa Varank'tan flaş "Akıncı TİHA" açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,, "Akıncı TİHA'da Ukrayna'dan tedarik ettiğimiz bir motoru kullanıyoruz ve bunun yerlileşmesi için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:12:00 -
Bakan Mustafa Varank'tan flaş "Akıncı TİHA" açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ile görüştü. Türkiye ve Ukrayna'nın yakın bağlara sahip olduğunu belirten Bakan Varank, bu bağların 2011'de ilan edilen stratejik ortaklıkla daha da sağlamlaştığını dile getirdi.

Ziyaretin sanayi sektörlerinde yeni iş birliklerinin kurulması açısından önemli bir başlangıç olacağını aktaran Varank, Ukrayna ve Türkiye'nin kabiliyetleri açısından birbirini tamamladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından bu gibi konuların yakından takip edildiğini belirten Varank, "Tüm dünyanın gıptayla izlediği silahlı insansız hava araçlarımızı (SİHA) şu anda Ukrayna'ya tedarik ediyoruz. Yeni dönemde büyük gelişmelere kapı açacak, önemli savunma konseptlerini değiştirecek Akıncı Taarruzi İHA'da Ukrayna'dan tedarik ettiğimiz bir motoru kullanıyoruz ve bunun yerlileştirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Aynı zamanda Zelenskiy'nin Ukrayna'da havacılığa dönük yatırım konusunda ne kadar istekli olduğunu takip ediyoruz. Bunun gibi alanlarda somut işlere odaklanarak bu süreçleri neticelendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye ile helikopter üretimi için iş birliğine açık olduklarını söyledi.
Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı
Gündem

Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı

Tam 2 bin 500 liraya 1881 adet özel baskı diye Atatürk kitabı satan sözde gazeteci Yılmaz Özdil takipçilerini bile şaşırtan bir paylaşıma im..
Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!
Gündem

Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!

Geçtiğimiz günlerde FOX TV Ana Haber spikerliğinden istifa ettiğini açıklayan Fatih Portakal’ın geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda gazet..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı