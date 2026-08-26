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Doğa
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Yeniakit Publisher
Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

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Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Tunceli'de doğa tutkunları, Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki dağlarda yaptıkları kamplar sayesinde stresten uzaklaşıp zirvelerin eşsiz güzelliklerini yakından görme fırsatı buluyor.

#1
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

El değmemiş doğasıyla dikkati çeken Tunceli, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

#2
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki 3 bin metre rakımlı Munzur, Mercan, Hel, Bağırpaşa, Meydan ve Buyer dağları da yürüyüş, kamp ve tırmanış sporlarıyla turizme katkı sunuyor.

#3
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Doğal güzellikleriyle tanınırlığı artan dağlar, son zamanlarda şehir stresinden uzakta vakit geçirmek ve eşsiz manzaralar görmek isteyen kamp tutkunlarının rotasına girdi.

#4
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Kent merkezinden yola çıkan kampçılar, araçlarla belirli noktalara ulaştıktan sonra yürüyüş parkurlarını takip ederek dağların zirvelerine tırmanıyor.

#5
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Patikaları aşıp hedefledikleri noktalara ulaşan kampçılar, yeşilin tonlarıyla kaplı yaylalara ve buzul gölü çevrelerine çadırlarını kurarak farklı deneyimler elde ediyor.

#6
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Geceleri yıldızları da gözlemleyen doğaseverler, gündüzleri çevredeki dağları ve vadileri gezerek yeni yerler keşfetmenin ve yaban hayvanlarıyla karşılaşmanın heyecanını yaşıyor.

#7
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Doğa tutkunlarından Burak Doba, Ovacık'taki Munzur Dağları'na ilk defa kampa geldiğini söyledi.

#8
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Kepır Yaylası'nda vakit geçirmeyi tercih ettiklerini ifade eden Doba, "Kepır Gölü'nün kenarına çadırlarımızı kurduk ve suda çok güzel yansımalar vardı.

#9
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Gece yıldızları gözlemledik ve yaban hayatı çok hareketliydi.

#10
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Munzur Dağları gerçekten çok ihtişamlı gözüküyor ve insanı mest ediyor." dedi.

#11
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Doba, yaylada kamp yapmanın çok keyif verici olduğunu dile getirerek, "Buradaki yaylacılar bizi çok sıcak karşıladı.

#12
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Herkes bizi çadırlarına davet edip ikramda bulunmak istedi.

#13
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Yaylacıların hoş sohbeti ve ilgisi bizi daha da mutlu etti." ifadelerini kullandı.

#14
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Ömer Tanış da Tunceli'de bazı zamanlarda kamplar ve geziler organize ettiklerini anlattı.

#15
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Tanış, Yaklaşık 3 bin metre rakımlı Kepır Yaylası'nda çok güzel deneyimler kazandıklarını belirtti.

#16
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Tanış, "Gece çadırda kaldık ve sabah saatlerinde de göl kenarında kara leylekleri gördük, onları fotoğrafladık.

#17
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Bu dağların arasında uyanmak çok güzeldi.

#18
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Buradaki birkaç zirveye çıkıp çengel boynuzlu dağ keçileri ve dağ kartallarıyla karşılaştık." diye konuştu.

#19
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Tunceli'de doğa tutkunları, Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki dağlarda yaptıkları kamplar sayesinde stresten uzaklaşıp zirvelerin eşsiz güzelliklerini yakından görme fırsatı buluyor.

#20
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Tunceli'de doğa tutkunları, Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki dağlarda yaptıkları kamplar sayesinde stresten uzaklaşıp zirvelerin eşsiz güzelliklerini yakından görme fırsatı buluyor.

#21
Foto - Doğa tutkunları akın etti 3 bin metre yükseklikte kamp keyfi

Tunceli'de doğa tutkunları, Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki dağlarda yaptıkları kamplar sayesinde stresten uzaklaşıp zirvelerin eşsiz güzelliklerini yakından görme fırsatı buluyor.

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