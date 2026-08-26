Sabahları alarm çalmadan uyanmak mümkün! İşte doğal uyku ritminin sırrı

RİTMİNİZİ BULUN Yeterli uyku, bedenimizin ve zihnimizin düzgün çalışması için hayati önem taşıyor. Yetişkinlerin yedi ila dokuz saat uykuyu hedeflemesi tavsiye ediliyor. Uzmanlar, alarm kurmanıza gerek olmayan bir haftalık tatil veya dinlenme süresinin, uyanma saatinizle ilgili denemeler yapmak için mükemmel bir zaman olduğunu söylüyor.