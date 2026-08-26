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Ekonomi Türkiye’nin kredi risk primi geriledi: CDS 217 baz puana düştü
Ekonomi

Türkiye’nin kredi risk primi geriledi: CDS 217 baz puana düştü

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Türkiye’nin kredi risk primi geriledi: CDS 217 baz puana düştü

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 217 baz puana gerileyerek 18 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük seviyesine ulaştı. Uluslararası piyasalarda Türkiye'ye olan güvenin arttığına işaret eden bu düşüş, dış borçlanma maliyetlerinin azalması açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 217 baz puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar ve uluslararası sermaye girişlerinin etkisiyle Türkiye'nin borçlanma riskini gösteren 5 yıllık CDS verilerinde belirgin bir iyileşme kaydedildi. Son aylarda sergilenen düşüş trendiyle birlikte risk primi, 18 Şubat tarihinden bu yana gördüğü en dip seviyeyi 217 baz puan ile tazelemiş oldu.

KREDİ RİSK PRİMİ (CDS) NEDİR?

Finansal piyasalarda önemli bir gösterge olan CDS (kredi risk primi), bir ülkenin veya kurumun iflas riskini ölçen bir kriter olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, belirli bir borcun ödenmeme riskine karşı sigorta niteliğinde olan bu primi dikkate alarak hareket ediyor.

CDS primi yükseldiğinde, borçlunun kredi riskinin arttığı, düştüğünde ise riskin azaldığı anlamına geliyor. Bu değer; ekonomik istikrar, siyasi gelişmeler ve küresel piyasa koşulları gibi faktörlerden etkileniyor. Yatırımcılar için risk algısının bir barometresi olan CDS, finansal karar alma süreçlerinde kritik bir rol oynuyor.

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