Bakan Murat Kurum tarih verip duyurdu: Central Park gibi olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AKM Millet bahçesinde devam eden çalışmaları inceledi, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı millet bahçeleri projeleri kapsamında 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çalışmaların yürütüldüğünü dile getiren Bakan Kurum, “Türkiye genelinde 318 millet bahçesi yapıyoruz. Bu millet bahçelerinden 57’sinin yapımını tamamladık, 80 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. 21 tanesi de ihale aşamasında” dedi.

AKM Millet Bahçesi ile ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, “Millet bahçemizi yüzde 86 oranında tamamladık. Şu an çevre düzenlemesi çalışmalarını yapıyoruz. 760 bin metrekarelik bir alanda çalışmalarını yürüttüğümüz millet bahçemiz Ankara’mızın çok önemli tarihi, kültürel ve yeşil aksını oluşturacak” dedi.

Ankara'nın hem güneyinde hem de kuzeyinde iki ekolojik koridor oluşturduklarını belirten Bakan Kurum, AKM Millet bahçesinin de bu iki koridoru birbirine bağlayacağını ifade etti.

Kurum, AKM Millet bahçesinin yapımında sona geldiklerini belirterek, "30 Ağustos’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Millet Bahçemizin açılışını yapacağız” dedi.

AKM Millet Bahçesi dünyaya örnek olacak

AKM Millet Bahçesi’nde millet kıraathanesi, 1200 kişilik cami, sanat atölyeleri, kır lokantası, çayhane, pazar yeri, tohum merkezi, çocuk kulübü, sağlık merkezi, binicilik merkezi gibi sosyal alanlar da bulunacak.

Türkiye’de ilk kez bir millet bahçesinin içinden tramvay geçecek. 6 duraklı tramvay hattı, 3 kilometre uzunluğunda olacak. Tamamen yerin altına inşa edilen 1136 araç kapasiteli otopark ile park sorunu yaşanmayacak. Otoparkın üzeri de yeşil alan olarak tasarlandı.

AKM Millet bahçesinde 5.000 kişilik konferans salonu, sergilerin yapılacağı fuaye alanlarının olduğu çok amaçlı bir kültür merkezi yapılıyor. Tarihi gün ve bayramlara ev sahipliği yapan ve güçlendirilerek korunan tören alanında yine etkinlikler düzenlenecek.

AKM Millet Bahçesinde Ankara nefes alacak

AKM Millet bahçesinin yaklaşık yüzde 90’ını açık ve yeşil alan oluşturuyor. Millet Bahçesinde 58 türden yaklaşık 9000 ağaç, 63 türden 190 bin çalı, 6 türden 5 bin 300 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek bulunacak.

Millet Bahçesi’nde yer alan kütüphanenin üzerinde yeşil bir köprü oluşturuldu. Bu alanda da çimlerin üzerinde oturulabilecek, çeşitli etkinlikler düzenlenebilecek. 7 gün 24 saat işleyen Ankara’ya nefes aldıracak AKM Millet Bahçesi ayrıca deprem toplanma alanı olarak da kullanılabilecek.