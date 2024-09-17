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Gündem Bakan Murat Kurum, Mansur Yavaş'ı kabul etti
Gündem

Bakan Murat Kurum, Mansur Yavaş'ı kabul etti

Yeniakit Publisher
2024-09-17 17:14:00 -
Bakan Murat Kurum, Mansur Yavaş'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, belediye başkanları ile görüşmelerine devam ediyor.

Bakan Kurum son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeye dair detayları paylaşan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı bakanlığımızda kabul ettik. Ankara’nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik. Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek.

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