Bakan Murat Kurum: Bu alanda Çin'den sonra dünyada ikinciyiz

Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM Fuarı’na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yerli ve yabancı yatırımcılarla kahvaltıda buluştu. Türkiye’deki yatırım potansiyel ve fırsatlarını anlatan Bakan Kurum, yabancı yatırımcılarla ilişkilerin daha iyi yönetilebilmesi için ülkelerdeki Türk Büyükelçilikleri bünyesinde Çevre Şehircilik Müşavirlikleri kuracaklarını açıkladı.

Dünya gayrimenkul sektörünü 31. kez bir araya getiren Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM, dün kapılarını yatırımcılara açtı. 15-18 Mart tarihlerinde Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen fuar, 100 farklı ülkeden 600 şehir ve yerel yönetiminden toplam 500 milyar dolarlık varlığı yöneten binlerce gayrimenkul profesyonelini ağırlıyor. Türkiye ise bu yıl fuara yenilenen İstanbul Çadırı ile katıldı. Geçmiş yıllara göre daha görünür bir noktada konumlanan çadır ilk günden yoğun ilgiyle karşılaştı. Proje maketleri yerine “dijital tanıtım”ların yer aldığı İstanbul Çadırı, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) öncülüğünde kuruldu.

MIPIM Fuarı’na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Çadırı’nın açılışı öncesi yerli ve yabancı yatırımcılarla kahvaltıda buluştu.

Pandemi sebebiyle MIPIM fuarının son iki yıl düzenlenemediğini hatırlatan Bakan Murat Kurum, Emlak Konut’un genel müdürlüğü görevini ifa ettiği yıllarda da fuarı çok önemsediğini ve katılmaya gayret gösterdiğini kaydederek, “Ülkemizi de sivil toplum örgütlerimizle, GYODER’imizle, ülkemizdeki yatırımcılarla en iyi şekilde temsil etme gayreti içerisinde olurduk. Bu yıl da GYODER Başkanlığımız, ülkemizde yatırım yapan 100’ü aşkın kuruluşumuzla, belediyelerimizle, yine TOKİ’miz, Emlak Konut’umuz ve İller Bankamızla birlikte MIPIM’de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz.” dedi.

"Bölgenin güven ve istikrarını önde tuttuk"

“Ülkemizin jeopolitik durumu ve bölgemizde yaşananlar sebebiyle bölgenin güven ve istikrarını her şeyden önde tuttuk.” diyen Bakan Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz 20 yıldır istikrar abidesi olmuştur. Gerek G20’de gerek OECD içerisinde her zaman ilk 3’lerde ve ilk 5’lerde yer almıştır. Sadece gayrimenkul sektöründe değil hemen hemen her alanda Türkiye büyümeye devam etmektedir. Her zaman yatırımcıyı koruma, kollama ve haklarını gözetmeyi öncelikli gördük. Bu anlayıştan da hiçbir zaman taviz vermedik. Halka arzlara baktığınızda örneğin Emlak Konut’un halka arzında hisselerinin yüzde 80’ini yabancı yatırımcı almıştır. Her toplantılarda da memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.” ifadelerini kullandı.

100’ü aşkın ülkenin, 600 şehrin tanıtıldığı fuarda 25 bin yatırımcının yer aldığını, bu sebeple fuarın çok önemli olduğunu vurgulayan Murat Kurum, Rusya-Ukrayna sürecinde Türkiye’nin tüm dünya ülkeleriyle bir uyum içerisinde olduğunu gösterdiğini, Türkiye’nin süreci koordine eden, dostluk ilişkilerini sahaya yansıtan, bölgede barışın ve huzurun kalıcı olması adına mücadele eden bir ülke pozisyonunda durduğunu ve durmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye inşaat sektöründe dünya ikincisi

İnşaat sektöründe Türkiye’nin dünyada Çin’den sonra ikinci sırada bulunduğunun altını çizen Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"106 bini aşkın müteahhidimizle gerek yurtiçinde gerek yurt dışında gayrimenkul alanında birçok proje yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. 1972 yılından 2021 yılına kadar tüm dünya genelinde yapılan yatırımlara baktığımızda 128 ülkede Türk müteahhitleri görev üstlenmiş, proje yapmış ve projelerin sayısı da 11 bine yaklaşmıştır ki bu çerçevede de bu projelerin toplam bedeli 455 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Yine geçtiğimiz yıla baktığımızda Türk müteahhitlerimiz 67 ülkede 384 projeyle 29,3 milyar dolarlık yatırımı yapmış ve layıkıyla süreçlerini yürütmeye devam ediyor. Bu manada da yabancı yatırımcının ilgisi ülkemize gerçekten yüksek derecede devam etmekte. Biz de yatırımcıyı korumak, doğru yönlendirmek adına mevcut düzenlemeler ve bu düzenlemeleri kalıcı kılacak yatırımcının girişimcinin korunduğu kollandığı ve sürece dair yaşanan olumsuzlukların giderildiği bir anlayışla süreci yürütmeye gayret ediyoruz."

"Çevre şehircilik müşavirlikleri kuruyoruz"

Fırsatların sadece konut, ticaret ve AVM gibi gayrimenkul sektöründe değil, birçok sosyal yaşam alanlarında da bulunduğunu ve buralarda da önemli yatırımlar olduğunu dile getiren Bakan Murat Kurum, “Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Geçen yıl yüzde 11 ile rekor kırmış bir ülke ve büyümeye devam edecek. Nüfus artmaya devam edecek. Dolayısıyla şehirlerin de bu manada altyapısının ve üstyapısının güçlendirilmesi gerekiyor. Sadece konut ve ticarette değil, eğitimde, sanatta, kültürde, sanayide, turizmde tüm alanlarda tüm sektörlerde bu fırsatlar var. Ülkemiz, şehirlerimiz yabancı yatırımcılar açısından da yüksek potansiyel içeriyor. Tabii bu fırsatı değerlendirebilmek amacıyla da her geçen gün projelerimizi artırmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Bu ilişkilerin daha iyi yönetilebilmesi için yurt dışında Çevre Şehircilik Müşavirlikleri kuracakları bilgisini veren Murat Kurum, bu müşavirliklere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Büyükelçilik bünyesinde yabancı yatırımcıların ilişkilerini daha iyi yönetebilmeleri Türkiye’deki fırsatlarda haberdar olabilmeleri yine tıkandıkları yerde bu manada gerek büyükelçiliklerimiz gerek konsolosluklarımızın her türlü desteği verdiğini ve vermeye devam edeceğini ifade etmek isterim. İlk etapta biz Çevre Şehircilik Müşavirliği olarak ABD, Belçika, Fransa, İsviçre, Kenya ve Katar gibi ülkelerde inşallah önümüzdeki aylarda müşavirlerimizi göndereceğiz. Akabinde de diğer ülkelere müşavirlerimizi göndermek suretiyle Türkiye’nin dünyaya sunduğu fırsatlardan artık küçülen dünyada herkesin istifade etmesini sağlayacağız.”

"TOKİ eliyle 1 milyon 200 bin sosyal konut ürettik"

“Gerek yerel yönetimlerle, İller Bankası eliyle yapmış olduğumuz tüm altyapı ve üstyapı projelerinin finansmanını sağlıyoruz.” diyen Bakan Kurum, “TOKİ Başkanlığımız eliyle yine dünyada eşi benzeri görülmemiş son 20 yılda sosyal konut anlamında 1 milyon 200 bin sosyal konut üretimini sağlamış bir kuruluşumuz. Yine sosyal konut dışında da sosyal donatılarla birlikte gerek ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesinde gerek şehirlerin altyapılarının yenilenmesi kapsamında TOKİ eliyle projeler yürütüyoruz. Sadece ülkemizde değil mazlum coğrafyalarda da ihtiyacı olan kardeşlerimizin yardımına koşuyoruz. Teknik destekleri veriyoruz. 109 ülkeye sosyal konut üretimi konusunda desteklerimiz var. İnsani yardım amacıyla Endonezya’da 1050, Sri Lanka’da 500, Pakistan’da 1620 konutu yaptık ve oradaki ihtiyaç sahibi insanlara teslim ettik. Somali’de 200 yataklı hastanenin yapımını, Sağlık Meslek Yüksek Okulu yaptık ve en son 2019 yılında Arnavutluk’ta yaşanan deprem sebebiyle kardeşlerimiz için de 500 konutun yapımını 1 yıl gibi kısa zamanda yapıp Arnavutluklu kardeşlerimize teslimini gerçekleştirdik. Ukrayna ile ilgili bir çalışmamız vardı. Tabii şimdi savaş sebebiyle süreç durma noktasına geldi. Orada yaşayan vatandaşlar için de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ukrayna’da 500 konutun yapımı için sürecimizi yürütüyoruz.” dedi.

Emlak Konut eliyle de orta ve orta üstü yatırımcılara hitap eden konutlar ürettiklerini dile getiren Bakan Kurum, Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut’un 28,4 milyar lira aktif büyüklüğüyle dünyada da ender gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Özel sektörümüzle, girişimcilerimizle birlikte ülkemizde orta ve orta üstüne hitap eden konutları yapmak üzere projelerimizi yapıyoruz. Tabii şu an önemli bir sürece girdik. Tüm dünya ülkeleri artık kaynakların sonsuz olmadığını anlamış durumda. 1950’li yıllarda başlayan sanayileşme ile birlikte aslında şehirleri ve doğamızı hoyratça kullandık ve bugün artık geri dönemeyeceğimiz bir sürece girmiş durumdayız. Önümüzde artık yeni bir yol var. Bu yolda da şehirlerimizde gayrimenkul yatırımında çevreyi ve insanı merkeze alan anlayışla yürütmek zorundayız. İklim değişiyor. Dünya 1,2 santigrat derece ısındı. 1,5 santigrat derece ısınmasın diye Sayın Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulunda ülkemizin Paris Anlaşması’na taraf olacağını dünyaya ilan ettiler. Ülkemizde AB ve diğer ülkelerde olduğu gibi net sıfır emisyon hedefini tüm dünyaya ilan etmiş oldu. 2053 yılında ülkemizde net sıfır emisyon hedefine ulaşacaktır ve bu anlamda süreçte ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’ diye tarif ettiğimiz geri dönüşümün, döngüsel ekonominin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ön planda olduğu yatırımları yapmak zorundayız. Tüm dünya artık bu düzene geçmek zorunda. Buradaki tüm gayrimenkul yatırımcılarına da bunu ifade etmek istiyorum. Biz gerçekten çok etkin bir mücadele veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Gerek yeşil alanlarımızın artırılması gerek iklim değişikliğine uyum kapsamında yerel yönetimlerimizle yaptığımız çalışmalar gerek özel sektörümüzle bundan sonra atacağımız adımlar, sanayide ve turizmde yeşil dönüşümü ön planda tutmakta ve bu bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye olarak hem bölgesinde hem dünyada iklim değişikliği ile mücadele kapsamında süreci yöneten liderlik eden öncülük eden ülke pozisyonuyla süreci yürütmek istiyoruz. Aynı zamanda Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uygun iklim kanunu hazırlıyoruz. Ki ticaretimizin yüzde 50’den fazlasını AB ülkelerine yapıyoruz. Burada döngüsel ekonominin ön planda olduğu yeşil ekonominin yeşil üretimin ön planda olduğu anlayışla sürecimizi yürüteceğiz.”

Dünyada eşi benzeri olmayan bir İklim Şûrası düzenlediklerini vurgulayan Bakan Kurum, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

“10 bini aşkını katılımcıyla STK’larımızın, hocalarımızın, belediyelerimizin ve tüm sektörlerin bir araya gelerek istişarelerin yapıldığı ve ülkemizin 50 yılını 100 yılını planlayacak vizyon ortaya koyacak adımlarımızı orada hep birlikte yapmış olduğumuz istişareler çerçevesinde ortaya koyduk. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da en kısa zamanda milletimizle almış olduğumuz kararları Şûra neticelerini paylaşacak. Bundan sonraki adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. İklim Dostu Yeşil Dönüşümü önemsiyoruz. Yatırımcı ve girişimcilerimize kullandıkları her malzemede geri dönüşümü önceliklendirsinler, güneş enerjisinden istifade etsinler, bu manada atık suların ve gri suların yeniden kullanımı su kaynaklarının sonsuz olmadığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Sellerin afetlerin yangınların sayısının sıklığının artık sadece ülkemizde değil tüm dünyada arttığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla burada iklim değişikliğiyle mücadelenin de yatırım önceliği olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu manada yatırımcılarımızı ülkemize bekliyoruz. Biz her alanda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gerek yenilenebilir enerji alanlarında gerek sanayi ve turizm alanlarında gerekse tarımda bu fırsatların olduğunu ifade etmek istiyorum ki buna ilişkin de kanuni bir altyapıyı düzenlemeyi yaptığımızı ve buna ilişkin yatırımcıların da önünde ciddi bir fırsat olduğunu ki birçok yeşil dönüşümün, geri dönüşümün, döngüsel ekonomiyle yapılan eylemlerin bundan sonra diğer dünya ülkelerinde de fırsata dönüşeceğini ifade etmek istiyorum. Türkiyemiz büyük dönüşümünde şehirlerimizin yeşil dönüşümü tüm yatırımcılara finans kuruluşlarına bir fırsat sunmaktadır. Ülke olarak yatırımcılara kapımız sonuna kadar açık. İnşallah bir daha ki buluşmayı da ülkemizde yapar ve sizi ülkemizde ağırlarız. Hem oradaki güzellikleri hem de fırsatları sizlere gösterme imkânına erişmiş oluruz.”

Konuşmaların ardından MIPIM fuarında Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) önderliğinde kurulan ve Türkiye’nin gayrimenkul sektörünün uluslararası ilişkilerini güçlendirecek İstanbul Çadırı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıldı. Çadırda gazetecilerle sohbet toplantısı yapan bakanlar Murat Kurum ve Nureddin Nebati, daha sonra İstanbul Çadırı’nı gezerek Türkiye’den yatırımcılarla görüştüler.

Sonraki durak Londra olacak

Bakan Murat Kurum ve Bakan Nureddin Nebati’nin bugün yurt dışı temasları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya geçerek “Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı”na katılması planlanıyor. Burada yabancı yatırımcılarla görüşecek iki bakan Türkiye’nin potansiyelini, imkânlarını ve yatırım fırsatlarını detaylıca anlatacak. Amaçlarının Türkiye'ye daha fazla yatırım çekmek olduğunun altını çizen Bakan Kurum, bundan sonraki süreçte iklim dostu projelerin öne çıkacağını kaydetti.

Yabancı katılımcılara Türkiye’deki yatırım potansiyeli, imkân ve fırsatlarının anlatılacağı fuar sayesinde yurt dışından yeni yatırımların Türkiye’ye getirilmesi hedefleniyor.