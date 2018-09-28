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Bakan müjdeyi verdi! "TOKİ konutlarında indirime gidiyoruz"

TOKİ konutlarının fiyat güncellemesi hakkında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Şu an diyelim ki enflasyon yüzde 18 veya 20, orada da yarı yarıya indirime gidiyoruz. Buradaki güncelleme yüzde 8'e geliyor. Enflasyon fiyatlara yansımayacak" dedi.

28 Eylül 2018 Cuma 19:38
Bakan müjdeyi verdi! "TOKİ konutlarında indirime gidiyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarının fiyat güncellemesine ilişkin, "Şu an diyelim ki enflasyon yüzde 18 veya 20, orada da yarı yarıya indirime gidiyoruz. Buradaki güncelleme yüzde 8'e geliyor. Enflasyon fiyatlara yansımayacak." dedi.

Bakan Kurum, kentte sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, bu kapsamda Beydağı Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Değerinden yüzde 40 aşağı satılıyor

Burada vatandaşlarla sohbet eden Kurum, kendisine iletilen sorun ve talepleri dinledi.

Bir vatandaşın konutların değeriyle ilgili sorusu üzerine Kurum, TOKİ konutlarının mahalledeki değerin yüzde 40 aşağı çekilerek halka satıldığını belirtti.

Kurum, konutları 180 ay vadeyle satışa sunduklarını vurgulayarak, TOKİ konutlarının fiyat güncellemesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Şu an diyelim ki enflasyon yüzde 18 veya 20, orada da yarı yarıya indirime gidiyoruz. Buradaki güncelleme yüzde 8'e geliyor. Enflasyon fiyatlara yansımayacak. Maksimum tavan belirledik ve o tavanla burada çalışacağız. Burada sadece kentsel dönüşüm uygulamasına has biz bunları 6 aylık yüzde 4 olarak belirledik. Dolayısıyla burada da güncelleme yüzde 4 yapılacak."

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 19:38
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. TOKİ

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