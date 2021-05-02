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Ekonomi Bakan müjdeyi verdi! Hane başı 1100 lira ödenecek
Ekonomi

Bakan müjdeyi verdi! Hane başı 1100 lira ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 10:43:00 - 2021-05-02 10:55:26
Bakan müjdeyi verdi! Hane başı 1100 lira ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile beraber yapılacağını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

SYDV'lere 183 milyon lira ilave kaynak aktarılacak

Öte yandan Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi.

Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktarımında bulunacak.

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Yorumlar

Ayhan

1.fazve 2.fazdan yararlananlar yokmuş ek 5 ödeyen yövmiyeli tarım iscisiyim 6 aydır sigortamıda yatıramıyorum iş varda biz mi gitmedik en son 2.fazı geçen sene 10.ayda verdiler toplam 2000 lira 14 ayda devlet 2000 lira vermiş ve şimdide bizi yine saf dışı bırakmış eee ne olacak...
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Can

10 milyar havaalani kira bedeli vazgecmeyip alip da dagitsaydiniz kac hane daha olurdu. Asil müjde o zaman olurdu.
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