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Siyaset Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik temaslar
Siyaset

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı, Guatemalalı ve Gabonlu mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 23:40:00 -
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'da, ülkenin yeniden Dışişleri Bakanı olarak atanan Mauro Vieira, Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bucaro Flores ve Gabon Dışişleri Bakanı Michael Moussa Adamo ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, 1 Ocak'ta devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere gittiği Brezilya'da, Brezilyalı, Guatemalalı ve Gabonlu mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini bildirdi.

Brezilya'daki ilk görüşmesini ülkenin yeniden Dışişleri Bakanı olarak atanan Vieira ile gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, ikinci görüşmesini Guatemalalı mevkidaşı Flores ile gerçekleştirdiğini aktararak "Ekonomi, savunma sanayii ve kültürel alanlardaki ilişkilerimizi geliştireceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, 2022'nin son ikili görüşmesini Gabonlu mevkidaşı Adamo ile gerçekleştirdiğini belirterek, "Savunma sanayii ve ekonomik ilişkilerimiz ile bakanlıklarımız arasındaki işbirliğini görüştük" ifadesine yer verdi.

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