Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması: Sorumluluktan kaçamazlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarının ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylem olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe asmasına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, İsveç'te PKK/YPG'nin bir başka provokasyonuna şahit olduklarını belirterek, "Bu hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. Hangi açıdan bakarsanız bakın İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir eylemdir." dedi.

Çavuşoğlu, İsveç'in terörle mücadele konusunda anayasasını ve ilgili terörle mücadele kanunlarını değiştirdiğini hatırlatarak, "O kanunlara bile ihtiyaç yok. Irkçı ve nefret suçu içeren bir eylemle mücadele etmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, söz konusu eylemin şehrin merkezinde, belediyenin hemen önünde, herkesin gözünün önünde gerçekleştiğini belirterek, "Dolayısıyla İsveç'in burada sorumluluğu var. Bu sorumluluktan kaçamazlar. Hele hele sadece kınayarak kaçamazlar" dedi.

Türkiye-Finlandiya-İsveç arasındaki Üçlü Ahitname'ye dikkati çeken Çavuşoğlu, söz konusu Ahitname'de mutabık kalınan konuların gereğinin yerine getirilmesini istediklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, terör örgütünün İsveç'teki mevcudiyeti ve faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "İnsan devşirme devam ediyor, para toplama devam ediyor, propaganda devam ediyor. İsveç, bunları engelleme taahhüdünde bulundu. Bu taahhüdünü yerine getirmesi gerekiyor" diye konuştu.

Terör örgütü ve destekçilerinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını istemediklerini kaydeden Çavuşoğlu, bunu engellemek için de her şeyi yaptıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya, ya onların NATO üyeliklerini engellemesine göz yumacak, boyun eğecek ya da o terör örgütlerine karşı gerekli adımları atacak, taahhütlerini yerine getirecek." dedi.