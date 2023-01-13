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Gündem Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması: Sorumluluktan kaçamazlar
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması: Sorumluluktan kaçamazlar

İtalyan mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'teki PKK/YPG skandalına ilişkin "Bu hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylem. İsveç, bu eylemin sorumluluğundan kaçamaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 17:54:00 -
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması: Sorumluluktan kaçamazlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarının ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylem olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe asmasına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, İsveç'te PKK/YPG'nin bir başka provokasyonuna şahit olduklarını belirterek, "Bu hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. Hangi açıdan bakarsanız bakın İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir eylemdir." dedi.

Çavuşoğlu, İsveç'in terörle mücadele konusunda anayasasını ve ilgili terörle mücadele kanunlarını değiştirdiğini hatırlatarak, "O kanunlara bile ihtiyaç yok. Irkçı ve nefret suçu içeren bir eylemle mücadele etmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, söz konusu eylemin şehrin merkezinde, belediyenin hemen önünde, herkesin gözünün önünde gerçekleştiğini belirterek, "Dolayısıyla İsveç'in burada sorumluluğu var. Bu sorumluluktan kaçamazlar. Hele hele sadece kınayarak kaçamazlar" dedi.

Türkiye-Finlandiya-İsveç arasındaki Üçlü Ahitname'ye dikkati çeken Çavuşoğlu, söz konusu Ahitname'de mutabık kalınan konuların gereğinin yerine getirilmesini istediklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, terör örgütünün İsveç'teki mevcudiyeti ve faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "İnsan devşirme devam ediyor, para toplama devam ediyor, propaganda devam ediyor. İsveç, bunları engelleme taahhüdünde bulundu. Bu taahhüdünü yerine getirmesi gerekiyor" diye konuştu.

Terör örgütü ve destekçilerinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını istemediklerini kaydeden Çavuşoğlu, bunu engellemek için de her şeyi yaptıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya, ya onların NATO üyeliklerini engellemesine göz yumacak, boyun eğecek ya da o terör örgütlerine karşı gerekli adımları atacak, taahhütlerini yerine getirecek." dedi.

 

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Yorumlar

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

VATANDAŞ OLARAK BIRAKIN İSVEÇİ İÇİMİZDEKİ 6 MASADA.DA FETÖYÜ DESTEKLEYEN VAR ,,HDP Yİ DESTEKLEYEN VAR BUNLAR ,, BENİM GİBİ KOYUN BİR VATANDAŞIN VEGİSİNDEN SİYASET YAPIYOR VE MAAŞ ALIYORLAR,,, ŞİMDİ YANLIZ BUNLARA BAKIRMAK,,, CEYLAN KAÇ TAZI GELDİ YAPMAYIN SİZLERDE SUÇLUSUNUZ,,, 2000 SENESİNDEN ÖNCE BEN AÇTIP HERKESE SAYGILIYDIM HÜRMET EDERDİM ÇÜNKÜ BİR BİRİMİZE İHTİYACIMIZ VARDI,,,, AMA BAŞKAN ALLAH RAZI OLSUN ,,, BENİM KARNIMI DOYURDU VE YAĞ BAĞLADI,,, ARTIK KİMSEYE İHTİYACIM YOK BENİ NE SİYASET VE NEDE HÜKÜMETE KENDİ İŞİMİ GÖRÜYORM,,, İŞTE DOYURDUNUZ VATANDAŞIN ARTIK DAHA KAZANMAK İSTİYOR EY DEVLET,,,

Bal

Sayın Çavuşoğlu, onlar da 60 yıl değil, 80 yıl beklesinler. Nolmuş yani. AB'ye, affedersiniz, elbette NATO'ya girmek için 60, 70 yıl bekleyebilirler... Bu süreçler elbette çok zaman alıyor, bizler biliriz...
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