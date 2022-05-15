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Siyaset Bakan Mevlüt Çavuşoğlu şartları açıkladı: Buna derhal son vermeleri lazım
Siyaset

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu şartları açıkladı: Buna derhal son vermeleri lazım

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Burada kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım. Terör örgütlerine desteğe son vermeleri lazım" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 15:14:00 - 2022-05-15 15:15:20
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu şartları açıkladı: Buna derhal son vermeleri lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de "NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı"na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Eskiden beri NATO'nun açık kapı politikasını desteklediklerini belirten Çavuşoğlu, "NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı konusunu açık şekilde dile getirdik" diye konuştu.

"İki ülke Dışişleri Bakanlarına belgeleriyle terör örgütü üyeleriyle yaptıkları görüşmeleri ortaya koyduk. Beklentilerimizi ilettik. Endişelerimiz gayet meşrudur ve açıkça ortadadır. NATO'nun genişlemesine karşı değiliz ama teröre destek verilmesini kabul edemeyiz" şeklinde konuşan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"NATO'ya üye olacak ülkelerin Türkiye'ye yönelik ihracat izinleri konusunda kısıtlamaları, kabul edilecek bir durum değil. Nasıl garantiler vereceklerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. İsveç Dışişleri Bakanının bugüne kadarki açıklamaları yapıcı değil, provoke edici. Burada kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım. Terör örgütlerine desteğe son vermeleri lazım."

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