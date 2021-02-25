  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan'da yakalanan 412 tarihi eseri Türkiye'ye getiriyor
Aktüel

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan'da yakalanan 412 tarihi eseri Türkiye'ye getiriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’dan, Macaristan gümrüğünde 6 yıl önce yakalanan 412 tarihi eseri teslim aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 16:37:00 -
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan'da yakalanan 412 tarihi eseri Türkiye'ye getiriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan'da, mevkidaşı Szijjarto ile baş başa görüşmesinden sonra heyetler arası görüşmelere geçildi. Szijjarto, heyetler arası görüşmenin başında Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Türk vatandaşları için taziyede bulundu.

Ayrıca ikili görüşmede, Macaristan'da ele geçirilen tarihi eserlerin teşhiri ve teslimi de gerçekleşti. Szijjarto'nun, eserlerin Türkiye'ye götürülmek üzere hazır olduğunu belirtmesi üzerine Çavuşoğlu, eserlerin Türkiye'de heyecanla beklendiğini belirterek, Türkiye adına teşekkür etti.

Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajında da "2015'te Macaristan'da ele geçirilen Anadolu kökenli tarihi eserleri Kültür ve Turizm Bakanı'mız Mehmet Nuri Ersoy'a iletmek üzere milletimiz adına teslim aldık. Dost Macaristan'a bu süreçteki desteği için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Macaristan'da ele geçirilen tarihi eserler

Macaristan kolluk birimlerinin yaklaşık 6 yıl önce bir Türk vatandaşının aracında yaptığı aramada, Roma dönemine ait mermer heykel başı, mermer figürin, metal, ahşap ve taş buluntular ile sikkelerden oluşan 412 eser ele geçirmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleri sonrası tarihi eserlerin Türkiye'ye iade süreci başlatılmıştı. Tarihi eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK'lı Nurettin Demirtaş'ın kitabını satan CHP'li İBB ifşa olunca geri adım attı!
Gündem

PKK'lı Nurettin Demirtaş'ın kitabını satan CHP'li İBB ifşa olunca geri adım attı!

Selahattin Demirtaş’ın dağdaki abisi terörist Nurettin Demirtaş’ın kitabını satışa sunarak büyük bir rezalete imza atan Ekrem İmamoğlu yönet..
Ermenistan ordusundan Paşinyan’a istifa çağrısı
Dünya

Ermenistan ordusundan Paşinyan’a istifa çağrısı

Reuters'ın yer verdiği bilgiye göre Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan'a istifa çağrısı yaptı.
ABD'den tarihi YPG itirafı: Hata yaptık
Gündem

ABD'den tarihi YPG itirafı: Hata yaptık

ABD'li emekli Korgeneral Ben Hodges, terör örgütü PKK/YPG'ye silah vermelerinin büyük bir hata olduğunu itiraf etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay