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Siyaset Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye gidiyor
Siyaset

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 16-19 Mayıs 2022 tarihlerinde ABD'nin New York kentine resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 00:27:00 -
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 16-19 Mayıs 2022 tarihlerinde ABD'nin New York kentine resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, BM Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katılmak üzere 16-19 Mayıs 2022 tarihlerinde ABD'nin New York kentine resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde Sayın Bakanımız, 18 Mayıs 2022 tarihinde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ev sahipliğinde New York'ta Birleşmiş Milletler Merkezinde gerçekleştirilecek olan 'Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı' adlı Bakanlar düzeyindeki toplantıya katılacak ve bazı ikili görüşmeler gerçekleştirecektir" denildi.

Açıklamanın devamında Çavuşoğlu'nun ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la Türkiye- ABD Stratejik Mekanizması'nın Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk görüşmesini gerçekleştireceği, New York'ta Türk- Amerikan toplumu mensuplarıyla da bir araya geleceği bildirildi.

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