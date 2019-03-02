Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: 17 ülkeyle müzakere ediyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bugün 20 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var ama 17 ülkeyle de müzakere ediyoruz. Yani Ekvador'dan tutun da Ukrayna'dan Japonya'ya, Tayland'a, Endonezya'ya kadar birçok ülkeyle çok sıkı müzakereler yapıyoruz.
02 Mart 2019 Cumartesi 11:58
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