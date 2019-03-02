Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: 17 ülkeyle müzakere ediyoruz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bugün 20 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var ama 17 ülkeyle de müzakere ediyoruz. Yani Ekvador'dan tutun da Ukrayna'dan Japonya'ya, Tayland'a, Endonezya'ya kadar birçok ülkeyle çok sıkı müzakereler yapıyoruz.

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