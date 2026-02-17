İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, talep yavaşladı

Ocak ayı verilerine göre, ortalama otomobil fiyatı tüm yakıt türlerinde geçen yıla kıyasla yükseldi. Yakıt türlerine göre ortalama fiyatlar, benzinli araçlarda 1 milyon 403 bin lira, benzin ve LPG'li araçlarda 601 bin 662 lira, dizel araçlarda 1 milyon 111 bin lira, hybrid araçlarda 2 milyon 544 bin lira ve elektrikli araçlarda 3 milyon 756 bin lira olarak kaydedildi.