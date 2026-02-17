  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Düşük kalp hastalığı... Kalbi en kuvvetli kan grubu! Onlar kardiyoloğa uğramıyor Japonların gençlik iksiri açığa çıktı! İşte cildinizi güzelleştirecek doğal yöntemler Galatasaray'ın makinası Juventus maçı öncesi çıldırdı: Köpek muamelesi yaptılar, ben kukla değilim! Kurtulun şu adamdan artık! Hiçbir katkısı yok... Milot Rashica devam edecek mi? 4 yılda tam 84 maç mı? El Bilal Toure'nin sakatlık geçmişi göz korkutucu İşgalciden alçak hamle: El Halil’de ilhakın taşları döşeniyor
Otomotiv
12
Yeniakit Publisher
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, talep yavaşladı
AA Giriş Tarihi:

İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, talep yavaşladı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu yayımlandı. İkinci el otomobilde reel fiyatlarda düşüş sürerken talep de yavaşladı. Ortalama fiyat, 2004-2008 model yılında 486 bin 452 lira, 2014-2018 model yılında 1 milyon 237 bin lira ve 2024 model yılında 2 milyon 122 bin lira olarak kaydedildi.

#1
Foto - İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, talep yavaşladı

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan rapora göre, otomobil piyasasında arz da talep de düşerken reel fiyatlardaki yıllık negatif değişim sürüyor.

#2
Foto - İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, talep yavaşladı

Ocak ayı verilerine dayalı raporda, otomobil talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5 gerilerken, endeks, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 artış gösterdi.

#3
Foto - İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, talep yavaşladı

Piyasadaki canlılığın önemli göstergelerinden olan satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı, 2,9 puanlık düşüşle yüzde 22,3'e geriledi. Detaylı verilere göre, ilan sayısı yüzde 7,6, satılan otomobil sayısı ise yüzde 18,2 azaldı.

#4
Foto - İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, talep yavaşladı

Enflasyondan arındırılmış verilere göre, otomobil ortalama reel fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Reel fiyat endeksi, aralık ayına göre yüzde 1,1 azalarak 142,7 seviyesinde gerçekleşti. Reel fiyatlardaki yıllık değişim de negatif seyretmeye devam ederken Ocak 2026 itibarıyla yıllık düşüş yüzde 5,9 oldu.

#5
Foto - İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, talep yavaşladı

Ortalama otomobil fiyatları bir önceki aya kıyasla artış gösterdi. Aralık ayında 1 milyon 108 bin lira seviyesinde olan ortalama fiyat, ocak ayında 1 milyon 149 bin liraya yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise ortalama otomobil fiyatı yüzde 22,9 artış kaydetti.

#6
Foto - İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, talep yavaşladı

Otomobil fiyatlarında geçen yılın aynı ayına kıyasla tüm araç sınıflarında artış kaydedildi. Ocak ayında ortalama fiyatlar, B sınıfında 747 bin 418 lira, C sınıfında 1 milyon 8 bin lira, D sınıfında 1 milyon 453 bin lira ve E sınıfında 2 milyon 404 bin lira olarak gerçekleşti.

#7
Foto - İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, talep yavaşladı

Yıllık bazda fiyat artışı B sınıfında yüzde 25,8, C sınıfında yüzde 27,1, D sınıfında yüzde 25,1, E sınıfında ise yüzde 24,1 seviyesinde oldu.

#8
Foto - İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, talep yavaşladı

Ocak ayı verilerine göre, ortalama fiyat, 2004-2008 model yılında 486 bin 452 lira, 2014-2018 model yılında 1 milyon 237 bin lira ve 2024 model yılında 2 milyon 122 bin lira olarak kaydedildi. Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 17,1 ile 2014-2018 model yıllarındaki araçlarda görülürken, 2022 model yılındaki araçlarda bu oran yüzde 4,9'da kaldı.

#9
Foto - İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, talep yavaşladı

Ocak ayı verilerine göre, ortalama otomobil fiyatı tüm yakıt türlerinde geçen yıla kıyasla yükseldi. Yakıt türlerine göre ortalama fiyatlar, benzinli araçlarda 1 milyon 403 bin lira, benzin ve LPG'li araçlarda 601 bin 662 lira, dizel araçlarda 1 milyon 111 bin lira, hybrid araçlarda 2 milyon 544 bin lira ve elektrikli araçlarda 3 milyon 756 bin lira olarak kaydedildi.

#10
Foto - İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, talep yavaşladı

Yıllık artış oranları incelendiğinde, elektrikli araçlarda yüzde 5,6 ile en düşük artış görülürken, benzinli araçlarda yüzde 20,5 artış gerçekleşti.

#11
Foto - İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, talep yavaşladı

Otomobil talep endeksi aralık ayına kıyasla yüzde 4,5 azaldı. Satılık otomobil ilan sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,6 düşerek 893 bin 761'e gerilerken, satılan otomobil sayısı yüzde 18,2 azalışla 198 bin 927 oldu. Öte yandan, satılık otomobillerin ilanda kalma süresi bir önceki aya göre 1,3 gün uzayarak 22,9 güne çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü teknik direktörün kızı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Gündem

Ünlü teknik direktörün kızı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin ifad..
‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı
Gündem

‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı

Bugün görülen sahte diploma davası 6 Temmuz’a ertelenen Ekrem İmamoğlu’nun doğum tarihi de sahte çıktı. Resmi evrakta sahtecilikten yargılan..
Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! "Başını açmazsan aramıza giremezsin"
Gündem

Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! “Başını açmazsan aramıza giremezsin”

Kemalist ideolojinin onlarca yıl başörtülü kadınlara yaşattığı ayrımcılığı görmezden gelip sosyal medya gazıyla Atatürkçülük taslayan tesett..
İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak
Dünya

İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak

İran, Yugoslavya örneğine benzer şekilde parçalanması mümkün olmayan bir ülkedir, yapısal farklılıkları ve günümüzdeki uluslararası konjonkt..
Almanya ve İngiltere'den Avrupa'ya savaş uyarısı: "Rusya NATO'ya hazırlanıyor!"
Dünya

Almanya ve İngiltere'den Avrupa'ya savaş uyarısı: "Rusya NATO'ya hazırlanıyor!"

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, kaleme aldıkları ortak mektupta dünyayı sarsac..
Ölen annesini mumyalayıp bodrumda sakladı, yıllarca maaşını yedi
Dünya

Ölen annesini mumyalayıp bodrumda sakladı, yıllarca maaşını yedi

Almanya'nın Ruhmannsfelden kasabasının belediye başkanı, kasabada 103 yaşına giren kadının doğum günün kutlamak isteyince yıllardır devam ed..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23