İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, talep yavaşladı
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu yayımlandı. İkinci el otomobilde reel fiyatlarda düşüş sürerken talep de yavaşladı. Ortalama fiyat, 2004-2008 model yılında 486 bin 452 lira, 2014-2018 model yılında 1 milyon 237 bin lira ve 2024 model yılında 2 milyon 122 bin lira olarak kaydedildi.