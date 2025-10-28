  • İSTANBUL
Bakan Memişoğlu: Deprem kaynaklı yaralanan olmadı
Gündem

Bakan Memişoğlu: Deprem kaynaklı yaralanan olmadı

Bakan Memişoğlu: Deprem kaynaklı yaralanan olmadı

Balıkesir’deki 6.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralanmaların doğrudan depreme değil, panik kaynaklı düşme ve atlamalara bağlı olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir merkezli depremin ardından sağlık durumuyla ilgili resmi bilgileri paylaştı. Depremde doğrudan sarsıntı nedeniyle herhangi bir yaralanma olmadığını vurgulayan Memişoğlu, “Yaralanmalar, atlama ve düşme gibi ikincil nedenlerden kaynaklanmıştır” dedi.

Bakan, 19 kişinin yaralandığını, bunlardan 4'ünün tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.

“GENEL SAĞLIK DURUMLARI İYİ”

Açıklamasında yaralıların sağlık durumlarına da değinen Memişoğlu, “Tüm yaralılarımızın genel sağlık durumları iyidir ve tedavileri hastanelerimizde sürmektedir” ifadesini kullandı.

“RABB’İM MİLLETİMİZİ HER TÜRLÜ AFETTEN MUHAFAZA ETSİN”

Deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de ileten Sağlık Bakanı, mesajını şu sözlerle tamamladı:
“Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.”

