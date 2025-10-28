Bakan Memişoğlu: Deprem kaynaklı yaralanan olmadı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir merkezli depremin ardından sağlık durumuyla ilgili resmi bilgileri paylaştı. Depremde doğrudan sarsıntı nedeniyle herhangi bir yaralanma olmadığını vurgulayan Memişoğlu, “Yaralanmalar, atlama ve düşme gibi ikincil nedenlerden kaynaklanmıştır” dedi.

Bakan, 19 kişinin yaralandığını, bunlardan 4'ünün tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.

“GENEL SAĞLIK DURUMLARI İYİ”

Açıklamasında yaralıların sağlık durumlarına da değinen Memişoğlu, “Tüm yaralılarımızın genel sağlık durumları iyidir ve tedavileri hastanelerimizde sürmektedir” ifadesini kullandı.

“RABB’İM MİLLETİMİZİ HER TÜRLÜ AFETTEN MUHAFAZA ETSİN”

Deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de ileten Sağlık Bakanı, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.”