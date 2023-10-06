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Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması
Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-06 18:33:00 -
Bakan Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “29 Eylül’de brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar oldu” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Bakan Şimşek, “Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz. 29 Eylül’de brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar oldu. Bu gelişmede altın fiyatları ile swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor. Söz konusu dönemde yurtiçi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken, altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra’da çok verimli toplantılar yaptık” ifadelerini kullandı.

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