  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hükümete yakın Abdulkadir Selvi neye uğradığını şaşıracak! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

Bu eziklik İP’e bile fazla… Yalvara yalvara zar zor genel başkan oldu!

Türkiye’de İsrail zulmüne başkaldıracak üniversite yok mu?

Türk roketiyle uzayda '300' sesleri! Delta-V Sors'un sır menzilini paylaşmıyor!

Ahmet Hakan, 23 Nisan’daki o maskaralığa çok sert tepki gösterdi! Adam sapına kadar haklı

Koca Yusuf göreve başladı! Bakan Bayraktar duyurdu

Hükümete yakın Sabah yazarından şok “AK Parti” iddiası! Bu gerçekten doğru mu

Kendi öğrencilerini mi vuracaklar? ABD keskin nişancılarını üniversiteye yerleştirdi

Hamas iki İsrailli esirin görüntüsünü paylaştı! Ya esirler ya da savaş

Yeniden Refahlılar resmen tiyatro oynuyor! Şimdi de bu çıktı! Fatih Erbakan, bakalım bu işe ne diyecek?
Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek Suudi Arabistan'a gitti
Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek Suudi Arabistan'a gitti

Yeniakit Publisher
2024-04-28 15:13:00 -
Bakan Mehmet Şimşek Suudi Arabistan'a gitti

Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankasının kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantılara katılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Şimşek, bugün Riyad'a gitti.

Bakan Şimşek, kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan İslam Kalkınma Bankasının toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.

Toplantılara, bankaya üye 57 ülkenin bakanları, direktörleri ve üst düzey temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

Bahçeli, Mehmet Şimşek’e ateş püskürmüştü! ‘Yereller’ polemiğine Ahmet Hakan da dahil oldu! Olay sözler
Bahçeli, Mehmet Şimşek’e ateş püskürmüştü! ‘Yereller’ polemiğine Ahmet Hakan da dahil oldu! Olay sözler

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bahçeli, Mehmet Şimşek’e ateş püskürmüştü! ‘Yereller’ polemiğine Ahmet Hakan da dahil oldu! Olay sözler

Bakan Şimşek güzel haberi Türkiye'ye duyurdu
Bakan Şimşek güzel haberi Türkiye'ye duyurdu

Ekonomi

Bakan Şimşek güzel haberi Türkiye'ye duyurdu

Mehmet Şimşek’ten çok konuşulacak sözler! O çıkışı olay oldu
Mehmet Şimşek’ten çok konuşulacak sözler! O çıkışı olay oldu

Ekonomi

Mehmet Şimşek’ten çok konuşulacak sözler! O çıkışı olay oldu

O söylenti, bir anda kulaktan kulağa yayıldı! Bakan Mehmet Şimşek’ten o iddialarla ilgili flaş açıklama
O söylenti, bir anda kulaktan kulağa yayıldı! Bakan Mehmet Şimşek’ten o iddialarla ilgili flaş açıklama

Ekonomi

O söylenti, bir anda kulaktan kulağa yayıldı! Bakan Mehmet Şimşek’ten o iddialarla ilgili flaş açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23