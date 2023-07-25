  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HÜDA PAR'a kanlı saldırıda Sacit Pişkin'n öldüren zanlının aciz savunması!

Halk TV'ye sansür uygulayan Kılıçdaroğlu'ndan pişkin açıklama

Rezalet ki ne rezalet! Bu spor falan değil, düpedüz küstahlık! Erdoğan’a şok sözler

Büyük müjde! Annelere 15 bin lira verilecek! İşte şartlar ve yapılması gerekenler

Türkiye için korkunç tarih verildi... Kara haber dağ taş her yerde yankılandı! Eyvah ki ne eyvah

FETÖ’nün İP oyunu! Bu hamle, aynı zamanda Akşener'in veliahdının kim olacağının da...

CHP’li İsmail Saymaz bombayı patlattı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Deprem sonrası Adana'da korkutan olay

Kemal Kılıçdaroğlu’na tokat en yakınından geldi! Sesi 100 metre ötede yankılanacak

Başkan Erdoğan’dan 6 milyar dolarlık açıklama!
Ekonomi Bakan Mehmet Özhaseki duyurdu: ‘Yerinde dönüşüm’e başvuru sayısı 100 bini buldu
Ekonomi

Bakan Mehmet Özhaseki duyurdu: ‘Yerinde dönüşüm’e başvuru sayısı 100 bini buldu

Yeniakit Publisher
2023-07-25 22:20:00 -
Bakan Mehmet Özhaseki duyurdu: ‘Yerinde dönüşüm’e başvuru sayısı 100 bini buldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine başvuru sayısının 100 bini bulduğunu açıkladı.

Özhaseki, “Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak "Yerinde Dönüşüm" projemize 8. günde başvuru sayısı 100 bini buldu. Bu müracaatların 86 bin 833’ü konut ve 13 bin 167’si iş yeri şeklinde gerçekleşti. Her daim yanımızda olup bizlere güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz bir ve beraberiz. Şehirlerimizi güvenli bir şekilde inşa ederek eski canlılığına hep birlikte kavuşturacağız.” dedi.

Müracaatların 86 bin 838’i konut ve 13 bin 162’si işyeri şeklinde gerçekleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine 8. günde başvuru sayısı 100 bin oldu. Müracaatlar; 86 bin 838 konut ve 13 bin 162 işyeri şeklinde gerçekleşti.

“Şehirlerimizi güvenli bir şekilde inşa ederek eski canlılığına hep birlikte kavuşturacağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinin güncel rakamlarına dair paylaşımda bulundu. Deprem bölgesinin inşa ve ihya çalışmalarını hızla gerçekleştirmek için hayata geçirdikleri ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine başvuruların 100 bine ulaştığını ifade eden Bakan Özhaseki, “Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak "Yerinde Dönüşüm" projemize 8. günde başvuru sayısı 100 bini buldu. Bu müracaatların 86 bin 833’ü konut ve 13 bin 167’si iş yeri şeklinde gerçekleşti. Her daim yanımızda olup bizlere güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz bir ve beraberiz. Şehirlerimizi güvenli bir şekilde inşa ederek eski canlılığına hep birlikte kavuşturacağız.”ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye geliştirdi: KIZILELMA, ANKA-3 o sınıftaki İHA'ları uçuracak belli oldu! Heyecanlandıran açıklama
Teknoloji

Türkiye geliştirdi: KIZILELMA, ANKA-3 o sınıftaki İHA'ları uçuracak belli oldu! Heyecanlandıran açıklama

Türkiye'nin geliştirdiği en güçlü motor için heyecanlandıran açıklama: Bir ilk yaşandı! TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), geliştirdiği yerli ve ..
Dev banka iflas etti! Bir dönem büyük bir şirketti: Duyan herkes şaşıracak! Milyonlarca müşterisi mağdur oldu
Ekonomi

Dev banka iflas etti! Bir dönem büyük bir şirketti: Duyan herkes şaşıracak! Milyonlarca müşterisi mağdur oldu

Küresel ekonomik kriz şirketlerin iflasını beraberinde getirirken yeni haber şok etkisi yaptı. Bir döneme adeta damga vuran ve milyonların z..
O sebzeyi alırken 100 kez düşünün! Market binlerce lira tazminat ödedi
Dünya

O sebzeyi alırken 100 kez düşünün! Market binlerce lira tazminat ödedi

Marketten eve getirdiği sebze poşetinin içinden yılan çıkan adam, büyük tehlike atlattı. Market ise ihmalden ötürü yüklü miktarda tazminat ö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23