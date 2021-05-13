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Aktüel

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sağlık, huzur ve refah içerisinde, bir ve beraber nice ramazan aylarına ulaştırmasını Cenabıhakk’tan niyaz ediyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 10:11:00 -
Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan Ramazan Bayramı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ramazanda insan olmanın güzel hasletlerini her zamankinden daha güçlü hatırladıklarını belirterek "Hepimizin bu ruhu yaşantımıza hakim kılabilmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak şunları kaydetti:

"Nefsimize gem vurup, sahip olduklarımız için şükrün gereğini tekrar tekrar idrak ettiğimiz bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nde bereketin, rahmetin, affın kapılarının ardına kadar açıldığı on bir ayın sultanı ramazanı geride bıraktık. Manevi hazzıyla yüreğimizi ısıttık; paylaşmayı, anlaşmayı, hoş görmeyi velhasıl insan olmanın cümle güzel hasletlerini her zamankinden daha güçlü olarak hatırladık ve onlara yakışır şekilde yaradılıştan gelen sorumluluklarımızı yerine getirme çabası içerisinde olduk.

Hepimizin bu ruhu yaşantımıza hakim kılabilmesini ve yüce dinimiz İslam’ın çizdiği çerçevede kamil insanlar olabilmemizi temenni ediyorum. Sağlık, huzur ve refah içerisinde, bir ve beraber nice ramazan aylarına ulaştırmasını Cenabıhakk’tan niyaz ediyorum."

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