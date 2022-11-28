Bakan Mahmut Özer’in kitabı yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in kaleme aldığı kitap ile ilgili değerlendirmelere yer verildi. Kitapta yer alan ulusal ve uluslararası verilerin, Türk eğitim sisteminin son 20 yılda önemli ölçüde geliştiğini gösterdiği aktarılan açıklamada, bu bağlamda Türkiye’nin 2000’li yıllardan itibaren eğitime erişimi ve fırsat eşitliğini artırmak için önemli bir dönüşüm yaşadığı kaydedildi.