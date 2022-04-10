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Aktüel Bakan Mahmut Özer'den Katar'a resmi ziyaret
Aktüel

Bakan Mahmut Özer'den Katar'a resmi ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Katar'a gitti.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 12:11:00 -
Bakan Mahmut Özer'den Katar'a resmi ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak, Katar'daki Türk okulunu ziyaret edecek, okulun inşaat alanında incelemeler yapacak ve öğretmenlerle bir araya gelecek.

Özer, Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Buthaina binti Ali Al-Nuaimi ve Katar'daki Lusail Üniversitesi Rektörü Dr. Ali Bin Fetais Al Marri ile görüşecek.

Görüşmelerde, Katar Türk Okulu'nun kapasitesinin artırılması, Arapça dil öğretmenlerinin eğitiminde ve mesleki eğitimde iş birliklerinin ele alınması hedefleniyor. Ziyaret, 3 gün sürecek.

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