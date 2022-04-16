Bakan Kurum’dan yeni müjdeler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ramazan programları kapsamında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

“İkinci millet bahçesini bu yıl içinde tamamlayacağız”

Gölbaşı’nda planlanan millet bahçelerinden bir tanesini tamamladıklarını, ikinci millet bahçesini de bu yıl içinde tamamlayacaklarını ve hizmete sunacaklarını belirten Bakan Murat Kurum, Ankara’da 15 milyon metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Bakan Kurum, “Altındağ, Mamak, Yenimahalle, Çankaya ve Sincan’da ve daha birçok noktada harıl harıl dönüşümlerimizi yürütüyoruz. Bir yandan Kızılay Saraçoğlu’nda muhteşem bir restorasyon projesi yürütüyoruz. Artık bitirme safhasına geldik. Ki bundan rahatsız olanlar var. Sürekli bu projeyi durdurmak isteyenler var. Ama onlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar biz durmayacağız ve Ankara’mıza, Ankara’mızın merkezinde 109 bin metrekarelik alanda Saraçoğlu projesini kazandıracağız. Burada da kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız mutlu bir şekilde vakit geçirecekler. Bu alandan tam anlamıyla istifade edecekler.” dedi.

“Hergelen’deki esnafımızı bu yıl içerisinde taşıyacağız”

Altındağ’da tarihî kent merkezi ihya projesini sürdürdüklerini ifade eden Murat Kurum,“Hergelen Meydanı’nda çok önemli bir proje yürütüyoruz. Dün havalimanına giderken Hergelen’deki esnaflarımız için TOKİ Başkanlığımızın yapmış olduğu rezerv alanlarını gördük, inceledik ve onlar da bitme aşamasına geldi. İnşallah bu yıl içerisinde buradaki esnafımızı taşıyacağımız alanları bitiriyoruz ve onları huzurlu bir şekilde bu alanlara taşıyacağız.” diye konuştu.

Altındağ Belediye binası yıkılacak, yerine meydan yapılacak

Altındağ Belediyesinin bulunduğu mekânı Altındağ’a bir meydan olarak kazandıracaklarının sözünü verdiklerini hatırlatan Kurum,bu yıl içinde belediye binasının yıkımını gerçekleştireceklerini ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile birlikte söz konusu alanı meydanlaştırmak ve bölgenin ihtiyacı olan otoparkları yapmak suretiyle Ankara’ya kazandıracaklarını söyledi.

“Gölbaşı'nın geleceğini çok daha iyi okuyoruz”

Ankara için bir yandan millet bahçeleriyle, kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleri ile projeleryaparak teslim ettiklerini kaydeden Bakan Kurum, Gölbaşı ile ilgili hayalini şu şekilde dile getirdi:

“Gölbaşı kenarında gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde yürüsünler; bisiklete bilsinler… İlk etabını biliyorsunuz tamamladık. 2. Etap yine Gölbaşı'nda yapacağımız millet bahçesine kadar ki oradan da İmrahor’a bağlayacağımız, Eymir Gölü'ne bağlayacağımız millet bahçesi… Çok çok önemsiyorum. Bunun da inşaat çalışmaları tamamlanıyor. Bu yıl inşallah tamamlanacak ve sizlerin hizmetine sunacağız. Dolayısıyla burada gölün kenarında huzurlu bir şekilde tüm Ankara vakit geçirebilecek. Gölün temizliğini tamamladık, dip çamuru temizliği bitti ve burada artık huzurlu bir şekilde akşamları vakit geçireceğiz. Hafta sonu vakit geçireceğiz. Diğer taraftan da yine Gerder’de deprem dönüşümüne devam ediyoruz. Bir taraftan bilet bahçemizi yaparken diğer taraftan da Gölbaşı Belediyesi'nin önünden başlayıp Vilayetler Evi’ne kadar olan 2,5 kilometrelik aksta da kıyı düzenlemesi projesini hayata geçiriyoruz. Ve bu düzenlemelerle birlikte de inşallah Gölbaşı'nın geleceğini çok daha iyi okuyoruz, çok daha iyi değerlendiriyoruz.”

“Liderimizi bir kere daha rekor bir oyla seçerek, Türkiye’yi küresel aktör, bölgesel süper güç yapacağız”

Cumhur İttifakı’nın hain FETÖ’cülerin 15 Temmuz’daki kalkışmasına karşı bizzat millet tarafından sahada kurulan bir millet cephesi olduğunun altını çizen Bakan Murat Kurum, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Cumhur İttifakı; küresel oyunlara set, ihanet odaklarına etten bir duvardır. Bir şair şöyle söyler: ‘Sevgi büyük bir güçtür ancak karşılıksız sevgi en büyük güçtür.’ İşte buradaki kıymetli kardeşlerimizin her biri; ülkesini, milletini, devletini karşılıksız sevmektedir! Bu salondaki irade; attığı her adımda Türkiye’yi düşünmektedir, büyük ve güçlü Türkiye hayaliyle yaşamaktadır! Biz bir ve bütün oldukça, et ve tırnak gibi hareket ettikçe büyük Türkiye’nin önünde kimse duramaz. 2023 ve 2024 seçimlerinde yeni zaferleri, yeni destanları hep birlikte yazacağız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kere daha rekor bir oyla seçerek, Türkiye’yi küresel aktör, bölgesel süper güç yapacağız.”

Gölbaşı’ndaki iftar programına AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara milletvekilleri Mücahit Arslan ile Yalçın Akdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatı üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.