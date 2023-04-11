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Siyaset Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap!
Siyaset

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap!

Yeniakit Publisher
2023-04-11 12:54:00 -
Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap!

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak iktidara gelmeleri durumunda depremde konutları yıkılan depremzedeler için yapılacak konutların bedava teslim edileceği vaadinde bulunmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kılıçdaroğlu'nun bu vaadine ilişkin konuşurken İzmir ve Elazığ depremlerini anımsatarak "Yapamayacakları vaatleri vermekte çok profesyonel şekilde hareket ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak iktidara gelmeleri durumunda depremde konutları yıkılan depremzedeler için yapılacak konutların bedava teslim edileceği vaadinde bulunmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kılıçdaroğlu'nun bu vaadine ilişkin konuşurken İzmir ve Elazığ depremlerini anımsatarak "Yapamayacakları vaatleri vermekte çok profesyonel şekilde hareket ediyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklamak üzere 40 bin kişinin davet edildiği organizasyonun düzenlendiği Ankara Arena'da Bakan Kurum, CNN Türk'ten Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde milletvekili adaylığı duyurulan Bakan Kurum, Kılıçdaroğlu'nun 'depremzedelere bedava konut' vaadine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun vaadi hatırlatılarak "Siz niye konutları bedava yapmıyorsunuz?" sorusuna karşılık Bakan Kurum şu yanıtı verdi:

"Biz de aynısını sayın Kılıçdaroğlu'na sorduk. Sayın Kılıçdaroğlu İzmir milletvekili. İzmir'deki depremde Kılıçdaroğlu belediyeye diyebilirdi ki "Ey Tunç Soyer sen de depremzedeler için konut yapıp bedava teslim et." Elazığ'da 100 bin kentsel dönüşüm konutu yapcaklarını söylediler, neden yapmadılar? Neden kendi belediye başkanına sormuyor? Sizin elinizden tutan mı vardı? Talimat verseydiniz. Deseydiniz ki 'Biz depremzede kardeşlerimize 10 bin konutu bedava yapıp vereceğiz.' 1 tane yapamazlar. Yapamayacakları vaatleri vermekte çok profesyonel şekilde hareket ediyorlar. Hep vaat, hep vaat; sırtında küfe yok."

KILIÇDAROĞLU'NUN BEDAVA KONUT VAADİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, depremden sonra ziyaret ettiği Hatay'da yaptığı bir açıklamada "Bütün vatandaşlarıma sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız" demişti.
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