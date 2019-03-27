Bakan Kurum’dan Giresunspor’a baklavalı ziyaret Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi yapılacak olan Giresun Atatürk Stadı’nda incelemede bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi yapılacak olan Giresun Atatürk Stadı’nda incelemede bulundu.

İnceleme esnasında antrenman yapan Giresunsporlu futbolcular ve teknik heyete de baklava ikramında bulunan Bakan Kurum, takımın durumu hakkında da bilgiler aldı. Kurum, Giresunspor’un yeni sezonda yeni stadında oynayacağını ifade etti.

Kulüp Başkanı Ali Sacit Eren ise Bakan Murat Kurum’a imzalı Giresunspor forması hediye etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.